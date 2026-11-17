Économie

Auteur: Senewebnews-RP

Blocage du blé au Port de Dakar : un expert alerte sur une hausse possible du prix du pain

Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’expert meunier Mamadou Niang alerte sur les conséquences du blocage du déchargement d’un navire de blé au môle 4 du Port de Dakar, le 26 octobre 2026. Il estime que les tensions entre les Grands Moulins de Dakar (GMD) et le nouveau concessionnaire Jambaar SA pourraient perturber l’approvisionnement des minoteries et entraîner une hausse des coûts de production.

Selon lui, les retards de déchargement et une éventuelle augmentation des tarifs portuaires pourraient affecter les prix de la farine et du pain. Il prévient ainsi : « Une augmentation du prix de la farine et du pain est envisageable. »

Pour éviter cette situation, Mamadou Niang préconise de permettre aux GMD de poursuivre leurs opérations, en valorisant leurs investissements et leur expérience de plus de 50 ans. Il recommande également que Jambaar SA privilégie la collaboration avec les opérateurs existants.

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L’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias appelle enfin l’État et les autorités portuaires à agir rapidement, estimant que « la priorité doit rester la sécurité et la régularité de l’approvisionnement du pays en blé ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'expert meunier Mamadou Niang alerte sur les conséquences du blocage du déchargement d'un navire de blé au môle 4 du Port de Dakar, le 26 octobre 2026. - Il estime que les tensions entre les Grands Moulins de Dakar (GMD) et le nouveau concessionnaire Jambaar SA pourraient perturber l'approvisionnement des minoteries et entraîner une hausse des coûts de production. - Il préconise de permettre aux GMD de poursuivre leurs opérations et appelle l'État et les autorités portuaires à agir rapidement.