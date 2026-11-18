Économie

Auteur: Léna THIOUNE

Budget 2027 : 7 005,6 milliards de FCFA de dépenses, bourses familiales quadruplées et 480 milliards pour les entreprises

Le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 prévoit un déficit budgétaire de 1 351,7 milliards de francs CFA, soit 4,7 % du produit intérieur brut (PIB). C’est l’une des principales données présentées par Mady Danfakha, rapporteur général de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, lors de l'exposé du rapport de ladite commission en séance plénière, ce mercredi 18 novembre 2026, à l’Assemblée nationale.

​Selon le document, les recettes du budget général sont évaluées à 5 653,9 milliards de francs CFA, tandis que les dépenses sont projetées à 7 005,6 milliards de francs CFA. Comparativement au scénario présenté dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, rejeté par l’Assemblée nationale, les dépenses diminueraient de 246,3 milliards de francs CFA et les recettes de 137,2 milliards.

​Le déficit primaire devrait, pour sa part, passer de 450 milliards de francs CFA en 2026 à 47,7 milliards en 2027, soit 0,2 % du PIB. Quant au déficit primaire hors hydrocarbures, il serait ramené de 2,8 % à 1,5 % du PIB. Le rapport présente cette évolution comme une étape importante dans la consolidation budgétaire, la réduction du recours à l’endettement et la restauration progressive des marges de manœuvre financières de l’État.

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​Cette trajectoire intervient dans un contexte marqué par l’accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), le 1er septembre 2026, autour d’un programme triennal 2026-2029 de 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 243 milliards de francs CFA. Cet accord est accompagné d’un plan de traitement de la dette destiné à réaménager le profil des remboursements et à alléger progressivement la charge des intérêts.

​Des précisions sur les références à la LFR 2026

​Revenant sur les préoccupations soulevées en commission concernant les références au projet de loi de finances rectificative de 2026, rejeté par l’Assemblée nationale, Mady Danfakha a exposé les explications apportées par le gouvernement. Selon le rapport, ces comparaisons ne remettent pas en cause la validité du PLFI 2027. Les hypothèses retenues traduiraient des réalités économiques indépendantes de la LFR et reposeraient sur des projections actualisées entre juin et octobre.

​Le document évoque également les fluctuations des cours du pétrole. Après l’adoption du projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, le baril avait été évalué à 90 dollars. Toutefois, le protocole conclu entre l’Iran et les États-Unis aurait entraîné une baisse du cours à 70 dollars. Le gouvernement avait alors suspendu la transmission du texte pendant la durée de ce protocole, estimée à 60 jours, jugeant imprudent de retenir une hypothèse de prix du pétrole dans ce contexte.

​Le rapporteur général a également fait état des amendements introduits par le gouvernement pour corriger les références à la LFR 2026, sans modifier les équilibres budgétaires du projet de loi de finances initiale. Les chiffres concernés ne figuraient ni dans les dispositions soumises au vote ni dans l’article 12 relatif à l’équilibre budgétaire et financier.

​Cinq grands hôpitaux et 15 000 salles de classe connectées

​Sur le plan sectoriel, les arbitrages budgétaires présentés dans le rapport accordent une place prioritaire à la santé, à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement, aux infrastructures de transport, à la souveraineté alimentaire et à la protection sociale.

​Dans le domaine sanitaire, le gouvernement prévoit la construction de cinq grands hôpitaux, l’extension de la couverture sanitaire universelle et le renforcement de la souveraineté pharmaceutique.

​Pour l’eau et l’assainissement, les projets portent notamment sur la poursuite des grands transferts d’eau sur 270 kilomètres, l’assainissement de plusieurs localités et les programmes de prévention des inondations.

​En matière d’éducation, le rapport fait état de la construction de 12 établissements scolaires, de la réalisation de 15 000 salles de classe connectées ainsi que de la poursuite des travaux des universités du Sénégal oriental et du Sine-Saloum.

​Dans le secteur des infrastructures, les projets cités comprennent notamment le second pont de Ziguinchor, le pont de l’Ouaki, la réalisation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda ainsi que des programmes de désenclavement et d’aménagement routier.

​100 pôles agricoles communautaires à l’horizon 2029

​La souveraineté alimentaire constitue également l’un des axes du budget 2027. Le gouvernement prévoit le financement de contrats-programmes pour les principales filières agricoles et d’élevage, notamment le riz, la pomme de terre, l’oignon, le lait et les produits issus de l’élevage.

​Le programme comprend aussi la création de 100 pôles agricoles communautaires et l’aménagement de 320 000 hectares de terres hydroagricoles à l’horizon 2029.

​Sur le volet social, le rapport mentionne le relèvement de l’enveloppe des bourses de sécurité familiale à 140 milliards de francs CFA en 2027. Ce montant représente le double des 70 milliards envisagés dans le projet de loi de finances rectificative 2026 et dépasse largement les 35 milliards inscrits dans la loi de finances initiale 2026. Cette enveloppe devrait bénéficier à 1,649 million de ménages vulnérables.

​De nouvelles mesures fiscales pour accroître les recettes

​Pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures, le gouvernement table sur une progression prévisionnelle de 5,8 % des recettes hors hydrocarbures. Plusieurs réformes fiscales et douanières sont annoncées, dont l’entrée en vigueur du nouveau Code général des impôts et du domaine ainsi que du nouveau Code des douanes.

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​Les mesures envisagées portent également sur la réforme de la fiscalité foncière et immobilière, la taxation des services numériques fournis par des entreprises étrangères, la réduction ciblée des dépenses fiscales et la mise en place d’un marquage fiscal sur cinq catégories de produits.

​À cela s’ajoutent la simplification de la taxation du secteur informel et des particuliers, la généralisation de la facturation électronique et la digitalisation des procédures fiscales et douanières. Le rapport fait également état de l’adoption, au plus tard en octobre 2027, d’une nouvelle loi destinée à renforcer durablement la mobilisation des ressources propres et l’équité du système fiscal.

​Parallèlement, la maîtrise des dépenses publiques devrait passer par la réduction des charges de fonctionnement, le contrôle de la masse salariale et des recrutements ciblés dans les secteurs prioritaires, notamment la santé, l’éducation et les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement entend également rationaliser les agences et organismes publics et privilégier les projets d’investissement suffisamment mûrs ainsi que les financements concessionnels et les partenariats public-privé présentant une réelle valeur ajoutée.

​Les subventions énergétiques dans le viseur

​La réforme des subventions énergétiques figure aussi parmi les orientations budgétaires présentées. L’objectif annoncé est de ramener leur coût à 1 % du PIB d’ici à 2029, grâce à un meilleur ciblage des bénéficiaires.

​Dans ce cadre, les petites bouteilles de gaz butane seraient réservées aux catégories ciblées, tandis qu’un tarif social de l’électricité devrait protéger les petits consommateurs et les petits professionnels. Le rapport souligne que les dispositifs de protection devraient être mis en place avant ou concomitamment aux ajustements tarifaires.

​Les économies réalisées devraient notamment contribuer au financement des dispositifs sociaux et des bourses de sécurité familiale.

​480 milliards de FCFA pour régler les arriérés aux entreprises

​Enfin, le projet de budget prévoit une enveloppe de 480 milliards de francs CFA en 2027 pour le règlement des arriérés dus aux entreprises. Cette allocation porterait à 1 280 milliards de francs CFA le montant cumulé des appuis annoncés sur la période 2025-2027.

​Selon les éléments présentés dans le rapport, cette mesure vise à améliorer la trésorerie des entreprises, à préserver les emplois, à faciliter leur accès au financement bancaire et à relancer l’investissement privé. Les paiements devraient être effectués sur la base de critères objectifs et transparents, avec pour objectif d’éviter l’accumulation de nouveaux arriérés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le PLFI 2027 prévoit des dépenses de 7 005,6 milliards de FCFA et des recettes de 5 653,9 milliards, pour un déficit de 1 351,7 milliards (4,7 % du PIB). - L'enveloppe des bourses de sécurité familiale est portée à 140 milliards de FCFA en 2027, contre 70 milliards envisagés dans le PLFR 2026 et 35 milliards dans la loi de finances initiale 2026. - Le rapport mentionne 480 milliards pour les entreprises selon le titre, mais l'article détaille des priorités sectorielles (santé, éducation, eau, infrastructures, souveraineté alimentaire, protection sociale).