Économie

Auteur: Léna THIOUNE

Budget 2027 à l'Assemblée : les députés épinglent de lourdes "incohérences chiffrées" dans les documents du gouvernement

L'examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 révèle des divergences entre les différents documents budgétaires transmis à l'Assemblée nationale. Dans son intervention, Alphonse Mané Sambou, président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, a dénoncé, ce mercredi 18 novembre en séance plénière, des incohérences portant notamment sur les prévisions de croissance, le déficit budgétaire et les recettes de l'État.

​Le rapport des travaux en commission apporte des précisions chiffrées sur ces écarts. Plusieurs commissaires ont notamment pointé des contradictions entre le projet de loi de finances initiale pour 2027, le rapport économique et financier, le document relatif aux voies et moyens ainsi que les autres annexes budgétaires.

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​Le déficit budgétaire constitue l'une des principales illustrations de ces incohérences. Selon les éléments présentés dans le rapport, il est évalué à 1 351,7 milliards de FCFA dans le projet de loi de finances initiale 2027. D'autres documents annexes font cependant état de montants de 1 351 milliards et de 1 341 milliards de FCFA. Entre le montant le plus élevé et le plus faible, l'écart atteint 10,7 milliards de FCFA. Une différence qui, pour les commissaires ayant soulevé la question, nécessite des explications de la part du gouvernement.

​La croissance prévue à 2,4 % contre 1,5 % annoncé

​Les divergences concernent également les hypothèses macroéconomiques. Les commissaires ont notamment relevé une différence entre une prévision de croissance de 2,4 % figurant dans les documents budgétaires et un taux de 1,5 % annoncé lors de la présentation du projet.

​Un écart de 0,9 point de pourcentage qui soulève des interrogations sur les hypothèses retenues pour construire le budget 2027. Pour les députés concernés, l'absence d'explications suffisantes sur ces différences risque de fragiliser le cadrage macroéconomique et de fausser l'appréciation des équilibres budgétaires.

​Ils ont ainsi demandé une harmonisation des données et la transmission de documents rectifiés. Certains ont rappelé que le rapport économique et financier, élaboré par les services techniques, constitue un instrument essentiel pour apprécier les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de loi de finances.

​Plus de 120 références à une LFR rejetée

​L'articulation entre le projet de loi de finances initiale 2027 et le projet de loi de finances rectificative (PLFR) de 2026, rejeté par l'Assemblée nationale, est également source de préoccupation pour les députés de la majorité. Selon le rapport de la commission, les élus ont relevé que plusieurs prévisions du budget 2027 reposeraient sur des ajustements envisagés dans ce texte rectificatif non adopté. Ils ont notamment recensé plus de 120 références à ce dernier dans les documents budgétaires transmis.

​Cette situation soulève, à leurs yeux, des interrogations sur la cohérence de la programmation financière pour 2027. Les commissaires ont demandé au gouvernement de préciser les suites qu'il entend donner au rejet de la LFR 2026, notamment en indiquant s'il envisage de déposer un nouveau projet de loi de finances rectificative ou de recourir à des décrets d'avance, qui feraient ensuite l'objet d'une régularisation.

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​Certains députés ont également regretté la transmission tardive du projet de loi de finances rectificative de 2026. Ils estiment qu'une communication plus précoce aurait permis un examen approfondi des ajustements budgétaires et aurait contribué à prévenir les difficultés rencontrées lors de l'examen du PLFI 2027.

​Une réduction du déficit saluée, mais des exigences de transparence maintenues

​Si certains commissaires ont salué les efforts annoncés par le gouvernement pour ramener le déficit budgétaire de 7,6 % à 4,7 % du PIB, soit une réduction de 2,9 points de pourcentage, d’autres ont cependant estimé que cette orientation ne dispensait pas l'Exécutif de fournir des données cohérentes et suffisamment documentées pour permettre aux parlementaires d'exercer pleinement leur mission.

​Dans son intervention, Alphonse Mané Sambou a également insisté sur les conditions de transmission des documents budgétaires. Il a notamment regretté que certains éléments soient parvenus aux députés la veille, le jour même du démarrage des travaux ou pendant leur déroulement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le déficit budgétaire 2027 est chiffré à 1 351,7 milliards de FCFA dans le PLFI, mais d'autres annexes indiquent 1 351 milliards et 1 341 milliards, soit un écart de 10,7 milliards de FCFA. - Les commissaires relèvent une prévision de croissance de 2,4 % dans les documents budgétaires contre 1,5 % annoncé lors de la présentation du projet, un écart de 0,9 point. - Le rapport de la commission recense plus de 120 références au projet de loi de finances rectificative 2026, rejeté par l'Assemblée nationale, dans les documents budgétaires transmis.