Économie

Auteur: Léna THIOUNE

Budget 2027 et subventions énergétiques : L'Assemblée nationale réclame des garanties chiffrées avant tout vote

La réforme des subventions énergétiques constitue l'un des points de vigilance soulevés par Alphonse Mané Sambou dans le cadre de l'examen du budget 2027 ce mercredi 18 novembre 2026. Le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale estime que les choix du gouvernement en matière de soutien aux prix de l'énergie ne peuvent être examinés sans une évaluation préalable de leurs conséquences économiques et sociales. « La réforme des subventions énergétiques en est l'exemple le plus sensible, car elle touche directement les ménages et les entreprises », a-t-il déclaré lors de son intervention devant les députés.

​Pour le responsable parlementaire, l'objectif d'assainissement des finances publiques ne saurait se faire au détriment de la lisibilité des décisions budgétaires. Il affirme partager la volonté du gouvernement de réduire le déficit et de le ramener vers la norme communautaire. Mais cette orientation doit, selon lui, s'accompagner d'une information précise sur les mesures envisagées et leurs effets. « Nous ne contestons pas la nécessité d'assainir les finances publiques, ni celle de ramener le déficit vers la norme communautaire. Nous partageons cet objectif. Ce que nous exigeons, c'est qu'il soit atteint au prix de la clarté », a-t-il soutenu.

​Des simulations réclamées avant le vote

​Par ailleurs, Alphonse Mané Sambou insiste sur la nécessité de documenter les conséquences de la réforme. Il demande au gouvernement de mettre à la disposition des représentants du peuple des simulations permettant d'apprécier les effets des changements envisagés, ainsi que les dispositifs prévus pour accompagner les populations et les acteurs économiques. « Elle appelle des simulations sérieuses et des mesures d'accompagnement connues de la représentation nationale avant le vote », a-t-il insisté.

A lire aussi : "Budget 2027 : Tous les chiffres clés !"

​Cette exigence place la question des subventions énergétiques au cœur de l'appréciation parlementaire du projet de budget. Pour les députés, l'enjeu est notamment de disposer d'éléments suffisants pour mesurer les implications des choix gouvernementaux sur les ménages et les entreprises avant de se prononcer.

​Le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire rappelle ainsi que la responsabilité du Parlement ne se limite pas à approuver des orientations budgétaires. Elle suppose également que les élus disposent des informations nécessaires pour autoriser les recettes et les dépenses de l'État.

​Alphonse Mané Sambou récuse toutefois l'idée d'un affrontement entre les deux institutions. Il assure que les exigences formulées par l'Assemblée nationale ne traduisent pas une opposition de principe à la politique gouvernementale, mais relèvent de ses prérogatives constitutionnelles. « L'Assemblée nationale ne s'oppose pas à l'Exécutif. Elle exerce la mission que la Constitution lui confie », a-t-il précisé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alphonse Mané Sambou, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, a soulevé la réforme des subventions énergétiques comme point de vigilance lors de l'examen du budget 2027, le mercredi 18 novembre 2026. - Il demande au gouvernement des simulations sérieuses et des mesures d'accompagnement connues de la représentation nationale avant le vote. - Il affirme que l'Assemblée nationale ne s'oppose pas à l'Exécutif mais exerce la mission que la Constitution lui confie.