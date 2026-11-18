Économie

Auteur: Awa DIOP

Budget 2027 : Tous les chiffres clés !

Rigueur budgétaire et priorités sociales au menu de l’exercice 2027. Présenté devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale par le ministre Cheikh Diba, le Projet de Loi de Finances initiale (PLFI) pour 2027 table sur un ralentissement de la croissance économique ramenée à 1,5 %, tout en doublant l'enveloppe des bourses de sécurité familiale à 140 milliards de FCFA. Alors que le budget de l’Assemblée nationale subit une cure d’austérité avec un recul de 5,33 %, décryptage des principaux arbitrages et chiffres clés qui structurent le prochain budget de l’État.

​Présenté par le rapporteur général Mady Danfakha, le rapport de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, réunie sous la présidence d'Alphonse Mané Sambou le samedi 7 novembre 2026, met en lumière les enjeux majeurs et les vives controverses entourant le Projet de Loi de Finances initiale (PLFI) pour l’année 2027. Défendu par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, accompagné de Bacary Sarr, Bassirou Sarr et Allé Nar Diop, ce budget se veut un instrument « de responsabilité, de rigueur et de redressement des finances publiques » inscrit dans la Vision Sénégal 2050.

​Sur le plan macroéconomique, l'exécutif table sur un ralentissement de la croissance, ramenée de 6,75 % en 2025 à 2,7 % en 2026 puis à 1,5 % en 2027, dans un contexte international marqué par les tensions au Moyen-Orient. Pour redresser la barre, le gouvernement s'appuie sur un accord technique conclu le 1er septembre 2026 avec le Fonds monétaire international (FMI) portant sur un programme triennal de 2,2 milliards de dollars (environ 1 243 milliards de FCFA), assorti d'un plan de traitement de la dette. Le PLFI 2027 arrête ainsi les recettes du budget général à 5 653,9 milliards de FCFA contre 7 005,6 milliards de dépenses, dégageant un déficit budgétaire de 1 351,7 milliards de FCFA, soit 4,7 % du PIB, en net recul par rapport aux 7,6 % du PIB inscrits dans le Projet de Loi de Finances rectificative (PLFR) 2026 rejeté.

​Priorités sociales, apurement de la dette intérieure et dotations des institutions

​Malgré ce tour de vis budgétaire, le ministre Cheikh Diba a mis en avant des arbitrages sociaux forts, notamment le doublement de l'enveloppe des bourses de sécurité familiale qui atteint 140 milliards de FCFA pour 1 000 649 ménages, la construction de cinq grands hôpitaux, de douze lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) et l'aménagement de 320 000 hectares hydro-agricoles d'ici 2029. Pour soutenir le secteur privé, une enveloppe de 480 milliards de FCFA est prévue en 2027 pour éponger les arriérés dus aux entreprises, tandis qu'un fonds spécial de 22 milliards de FCFA accompagnera la restructuration d'entités publiques en difficulté telles que la SONACOS, la SODEFITEX, la SAED, la SODAGRI et Air Sénégal.

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​Concernant les institutions constitutionnelles, le budget de la Présidence de la République s'élève à 223,86 milliards de FCFA (+9,44 % sous l'effet de la hausse du Fonds intergénérationnel porté à 39,7 milliards de FCFA, mais en baisse de 6,52 % hors comptes spéciaux du Trésor), tandis que la Primature voit sa dotation croître de 9,58 % à 32,37 milliards de FCFA. En revanche, l'Assemblée nationale subit une baisse de 5,33 % pour s'établir à 21,11 milliards de FCFA, tout comme la Cour suprême (4,69 milliards) et la Cour des comptes (13,07 milliards), alors que le Conseil constitutionnel progresse de 10,59 % (1,50 milliard) en prévision des échéances électorales de 2027.

​La bataille autour des « 120 références » au PLFR 2026 rejeté

​Si une partie des commissaires a salué l'effort de consolidation budgétaire ramenant le déficit à 4,7 % du PIB, une frange critique de la Commission a vivement remis en cause la sincérité et la cohérence des documents transmis. Les députés ont relevé de sérieuses discordances chiffrées entre le PLFI 2027, le Rapport économique et financier (REF) et les annexes, pointant notamment un écart sur la prévision de croissance annoncée à 1,5 % à l'oral contre 2,4 % dans les documents écrits, ainsi que des variations sur le montant exact du déficit budgétaire.

​Surtout, les commissaires ont dénoncé une tare « congénitale » liée au maintien de plus de 120 références au PLFR 2026 pourtant invalidé par la représentation nationale, exigeant du gouvernement qu'il clarifie les bases juridiques de sa programmation. En réponse, Cheikh Diba a soutenu que ces références traduisaient des réalités économiques issues du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), précisant que l'exécutif avait introduit des errata pour corriger ces mentions résiduelles sans affecter les grands équilibres soumis au vote parlementaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le PLFI 2027 prévoit une croissance économique ramenée à 1,5 % et un déficit budgétaire de 1 351,7 milliards de FCFA, soit 4,7 % du PIB. - L'enveloppe des bourses de sécurité familiale est doublée à 140 milliards de FCFA pour 1 000 649 ménages. - Le budget de l'Assemblée nationale subit une baisse de 5,33 % pour s'établir à 21,11 milliards de FCFA.