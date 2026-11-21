Économie

Auteur: Cheikhou AIDARA & Abdoulaye SECK

Capital-investissement en Afrique francophone : Le FONSIS et AVCA posent le débat sur les enjeux et les perspectives

La quatrième édition de la Régionale AVCA en Afrique francophone (AVCA Regionals: Francophone Africa) s’est ouverte ce jeudi 19 novembre 2026, à Dakar. Organisée par l’African Private Capital Association (AVCA), association panafricaine qui fédère les acteurs du capital-investissement sur le continent, cette rencontre de deux jours (19 et 20 novembre) est accueillie à Dakar par le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS). Elle vise à transformer le potentiel en investissement et mobiliser davantage de capitaux locaux pour la croissance des entreprises de la région. La cérémonie d’ouverture officielle des travaux a été présidée par Monsieur Babacar Gning, Directeur général du FONSIS, en présence de Madame Nadia Kouassi Coulibaly, directrice de l’Analyse et de la Recherche d’AVCA.

Objectif : « Réfléchir sur les enjeux et les perspectives du capital-investissement en Afrique francophone et mettre en lien les entreprises et les investisseurs »

Cette édition d’AVCA Regionals : Francophone Africa est organisée en partenariat avec le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS). Elle a réuni investisseurs institutionnels, gestionnaires de fonds, entreprises et acteurs de l’écosystème financier autour des enjeux et des perspectives du capital-investissement en Afrique francophone. Les discussions ont notamment porté sur la mobilisation des capitaux, le financement de la croissance des entreprises et le développement de l’investissement privé dans la région.

« L’Afrique attire moins de 1% des investissements mondiaux en capital malgré les énormes potentiels »

A ce titre, le Directeur général du FONSIS, après avoir présenté les missions et les objectifs du fonds souverain, est revenu sur les chiffres qui alertent, avant d’expliquer l’apport du FONSIS dans le capital-investissement en Afrique francophone. Selon lui, le gap de financement des PME-PMI en Afrique a été estimé à 300 milliards de dollars ; et le potentiel de création de richesses et d’emplois en Afrique se trouve dans ces PME-PMI.

« Aujourd’hui, l’Afrique attire moins de 1% des investissements mondiaux en capital malgré les énormes potentiels qui sont sur le continent. C’est la raison pour laquelle, l’Association internationale des investisseurs en capital (AVCA), en partenariat avec le FONSIS, a tenu cette rencontre à Dakar, pour permettre aux professionnels d’échanger sur les axes et des réformes afin de rendre l’Afrique francophone beaucoup plus attractive par rapport aux investissements », a expliqué Babacar Gning.

Il ajoute : « Il est également important de souligner que le choix du Sénégal n’est pas un choix fortuit puisqu’il fait parti aujourd’hui des pays les plus attractifs en Afrique de l’Ouest en matière d’investissement en capital ».

Par rapport à l’apport du FONSIS dans ce combat à gagner pour développer l’industrie par l’investissement, le Directeur général renseigne que cet apport se situe à plusieurs niveaux. D’abord, le FONSIS a mis en place quatre fonds d’investissement basés au Sénégal et ciblant les PME avec une taille cumulée de 85 milliards de francs CFA.

Outre ces fonds, Babacar Gning renseigne que le FONSIS prépare deux autres fonds : un fonds de 130 milliards pour les énergies renouvelables et un autre fonds dédié à l’immobilier pour financer la location vente et dont le montant va atteindre les 400 milliards.

Toutefois, le DG du FONSIS affirme que des défis demeurent pour atteindre les résultats escomptés. Il s’agit notamment de réformer le cadre fiscal et réglementaire, lever les obstacles qui empêchent les fonds de (…) d’Afrique francophone d’investir plus dans le financement en capital, et enfin, créer un bridge entre la bourse et le financement du capital. Ce, pour offrir un cadre beaucoup plus attractif aux investisseurs africains.

A ce titre, il estime que cette Regionals AVCA ne doit pas être une rencontre de plus mais une rencontre d’actions et de transformation. Pour lui, cet événement traduit le fait que l’Afrique francophone n’est plus une périphérie du capital-investissement au niveau africain, mais un acteur qui compte et qui est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir.

« L’Afrique francophone traverse une période particulièrement intéressante »

La directrice de l’Analyse et de la Recherche d’AVCA, pour sa part, a expliqué que l’Afrique francophone traverse une période particulièrement intéressante. « L’activité entrepreneuriale se développe, l’écosystème des investisseurs et des gestionnaires de fonds continue de se renforcer et l’intérêt porté à la région ne cesse de croître. Cependant, des défis importants demeurent pour transformer ce potentiel en investissement et mobiliser davantage de capitaux locaux pour la croissance des entreprises de la région », a révélé Nadia Kouassi Coulibaly.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 4e édition de la Régionale AVCA en Afrique francophone s'est ouverte le jeudi 19 novembre 2026 à Dakar, accueillie par le FONSIS. - Selon Babacar Gning, DG du FONSIS, l'Afrique attire moins de 1% des investissements mondiaux en capital et le gap de financement des PME-PMI africaines est estimé à 300 milliards de dollars. - Le FONSIS a mis en place quatre fonds d'investissement basés au Sénégal ciblant les PME pour 85 milliards de francs CFA et prépare deux autres fonds, dont un de 130 milliards pour les énergies renouvelables et un de 400 milliards pour l'immobilier.