Économie

Auteur: Ndèye Astou Konaté

Dette à 128 %, déficit record, FMI bloqué : Ce que la guerre entre l'Exécutif et l'Assemblée coûte vraiment au Sénégal

​Le Sénégal traverse une séquence budgétaire particulièrement délicate. Le rejet, le 3 novembre dernier, de la loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale a ravivé les tensions entre le pouvoir législatif et l’Exécutif, dans un contexte marqué par un endettement élevé et des négociations toujours en cours avec le Fonds monétaire international (FMI).

​Invité de l’émission « Point de vue » de la RTS, l’expert financier Mamadou Manizor Thiam estime que cette situation dépasse le simple désaccord autour des chiffres du budget. À ses yeux, une crise politique semble également se dissimuler derrière les divergences budgétaires.

​Un blocage aux conséquences économiques préoccupantes

​Pour l’expert, le rejet de la loi de finances rectificative constitue un signal peu rassurant pour l’économie sénégalaise. Il intervient à un moment où le pays cherche à conclure un accord avec ses partenaires financiers afin de disposer des ressources nécessaires à son fonctionnement.

​Mamadou Manizor Thiam met notamment en garde contre les conséquences de cette situation sur la confiance des investisseurs et des entreprises. Il évoque un déficit budgétaire estimé à 7,6 % du produit intérieur brut (PIB), alors que la norme de référence est de 3 %. Il souligne également la dégradation de la notation financière du Sénégal et le poids de la dette, qu’il situe à 128 % du PIB, contre un seuil de référence de 70 %.

​« Cette situation n’est pas de bon augure pour l’économie sénégalaise », avertit-il, estimant que les incertitudes actuelles risquent de peser davantage sur l’environnement économique.

​Une crise politique qui se cache derrière le budget

​Interrogé sur la nature du différend entre les deux institutions, l’expert distingue deux lectures. D’un côté, la majorité parlementaire invoque un manque de sincérité budgétaire et l’insuffisance de certains justificatifs transmis par l’Exécutif. De l’autre, le gouvernement met en avant les arbitrages nécessaires et les mesures à caractère social.

​Pour Mamadou Manizor Thiam, le désaccord ne se limite toutefois pas à des considérations techniques. « Je pense qu’il s’agit d’une crise budgétaire, mais masquée, ou d’une crise politique qui se cache derrière le budget », analyse-t-il.

​Il reconnaît néanmoins que l’Assemblée nationale est pleinement dans son rôle en exerçant son pouvoir de contrôle sur l’action gouvernementale. Il estime cependant que le contexte économique actuel ne se prête pas à un bras de fer institutionnel prolongé.

​Le risque d’un enlisement budgétaire

​L’expert financier attire également l’attention sur les conséquences du blocage de la loi de finances rectificative sur l’examen des budgets ministériels. Selon son analyse, si les désaccords persistent, le Sénégal pourrait être contraint de s’appuyer sur la loi de finances initiale pour terminer l’exercice 2026, alors que certaines de ses prévisions sont désormais difficiles à atteindre.

​Une telle perspective pourrait compliquer davantage les arbitrages budgétaires et installer le pays dans une situation d’incertitude à l’approche de 2027.

​Sur la question de la sincérité budgétaire, Mamadou Manizor Thiam rappelle que les prévisions et les choix présentés par l’Exécutif doivent être accompagnés de justificatifs solides et d’éléments factuels permettant aux députés d’exercer leur contrôle.

​Il évoque notamment les interrogations soulevées par certains parlementaires sur les hypothèses macroéconomiques et l’absence, selon eux, de mesures suffisamment claires concernant la stabilisation de la dette.

​Un compromis nécessaire pour sortir de l’impasse

​Au-delà des responsabilités respectives des deux institutions, Mamadou Manizor Thiam plaide pour une médiation entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. Pour lui, l’urgence est de parvenir à un compromis afin de préserver les intérêts économiques du Sénégal.

​Il insiste sur la nécessité de dissocier les enjeux politiques des impératifs budgétaires, dans un contexte où les entreprises rencontrent des difficultés et où les marges de manœuvre financières de l’État restent limitées.

​Concernant les négociations avec le FMI, il prévient que les tensions institutionnelles pourraient peser sur l’appréciation du risque par les partenaires financiers et retarder davantage la conclusion d’un accord.

​Son message est sans équivoque : le Sénégal ne peut se permettre un enlisement supplémentaire. « L’approche aujourd’hui doit plutôt être une approche de sortie de crise plutôt que d’endiguer encore davantage la crise », conclut-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le rejet de la loi de finances rectificative le 3 novembre par l'Assemblée nationale ravive les tensions entre le législatif et l'Exécutif. - L'expert Mamadou Manizor Thiam évoque un déficit budgétaire de 7,6 % du PIB (norme de 3 %) et une dette à 128 % du PIB (seuil de 70 %). - Il plaide pour une médiation et un compromis entre l'Exécutif et l'Assemblée afin de préserver les intérêts économiques du Sénégal.