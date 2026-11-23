Économie

Auteur: Awa DIOP

Dette extérieure : le Sénégal règle une échéance de près de 19 milliards de FCFA

Malgré le bras de fer budgétaire qui menace de retarder la conclusion d’un programme de 2,2 milliards de dollars (environ 1 340 milliards de FCFA) avec le Fonds monétaire international (FMI), le Sénégal maintient le cap sur le remboursement de sa dette extérieure. Selon Bloomberg, le Trésor public a effectué dans les délais requis le paiement d’un coupon de 31,25 millions de dollars, soit près de 19 milliards de FCFA, sur ses euro-obligations arrivant à échéance en 2033.

Le Sénégal continue d'honorer ses engagements financiers internationaux dans un contexte budgétaire particulièrement tendu. D'après une information rapportée ce lundi 23 novembre 2026 par l'agence Bloomberg, l'État sénégalais a procédé au règlement d'une échéance prévue sur ses obligations en dollars à échéance 2033.

​Cette opération intervient alors même que des divergences budgétaires risquent de retarder la finalisation d'un nouveau programme de financement de 2,2 milliards de dollars (environ 1 340 milliards de FCFA) avec le Fonds monétaire international (FMI).

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​Contacté par Bloomberg, le Trésor public sénégalais a confirmé que ce paiement avait été effectué dans les délais impartis, sans toutefois préciser la date exacte du virement. Selon les données financières compilées par l'agence américaine, l'échéance portait sur le versement d'un coupon de 31,25 millions de dollars (environ 19 milliards de FCFA) attendu ce lundi sur ces titres souverains.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Trésor public sénégalais a payé un coupon de 31,25 millions de dollars (près de 19 milliards de FCFA) sur ses euro-obligations à échéance 2033. - Ce paiement a été effectué dans les délais requis, selon Bloomberg, sans que la date exacte du virement soit précisée. - Cette opération intervient alors que des divergences budgétaires menacent de retarder un programme de 2,2 milliards de dollars avec le FMI.