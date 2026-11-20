Économie

Auteur: SenewebNews-RP

Diamniadio : la BAD fâchée par le projet de Parc des technologies numériques

Dans un rapport daté du 10 novembre et consulté par Libération, la Banque africaine de développement (BAD) pointe les retards du Parc des technologies numériques de Diamniadio (PTN). Malgré un taux d’avancement de 86,4 % pour les quatre principaux marchés de travaux, le parc reste « inachevé et non opérationnel ».

La BAD souligne que le centre de formation n’est réalisé qu’à « environ 55 % » et que les équipements informatiques du Data center n’ont fait l’objet d’« aucune livraison confirmée ». En l’absence de mise en service du parc, les retombées attendues sur l’emploi, la création d’entreprises, l’investissement privé et les services numériques restent limitées et « difficilement démontrables à la clôture ».

Le rapport relève aussi que le projet, prévu pour cinq ans, a « dépassé dix ans », après six prolongations. La BAD évoque des problèmes dans la gestion des contrats, des surcoûts et plusieurs arrêts des travaux.

Au final, la Banque juge « insatisfaisante » l’atteinte des objectifs du projet. Elle estime toutefois que les investissements réalisés gardent un « potentiel significatif ». Pour en tirer profit, l’État devra achever les travaux restants, financer les équipements du Data center et rendre le parc opérationnel. La BAD insiste également sur la nécessité d’un « modèle d’exploitation durable ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La BAD pointe les retards du Parc des technologies numériques de Diamniadio, « inachevé et non opérationnel » malgré 86,4 % d’avancement des quatre principaux marchés. - Le centre de formation est réalisé à « environ 55 % » et aucune livraison confirmée d’équipements informatiques du Data center n’a eu lieu. - Le projet, prévu pour cinq ans, a « dépassé dix ans » après six prolongations ; la BAD juge « insatisfaisante » l’atteinte des objectifs.