Diamniadio : la BAD fâchée par le projet de Parc des technologies numériques
Dans un rapport daté du 10 novembre et consulté par Libération, la Banque africaine de développement (BAD) pointe les retards du Parc des technologies numériques de Diamniadio (PTN). Malgré un taux d’avancement de 86,4 % pour les quatre principaux marchés de travaux, le parc reste « inachevé et non opérationnel ».
La BAD souligne que le centre de formation n’est réalisé qu’à « environ 55 % » et que les équipements informatiques du Data center n’ont fait l’objet d’« aucune livraison confirmée ». En l’absence de mise en service du parc, les retombées attendues sur l’emploi, la création d’entreprises, l’investissement privé et les services numériques restent limitées et « difficilement démontrables à la clôture ».
Le rapport relève aussi que le projet, prévu pour cinq ans, a « dépassé dix ans », après six prolongations. La BAD évoque des problèmes dans la gestion des contrats, des surcoûts et plusieurs arrêts des travaux.
Au final, la Banque juge « insatisfaisante » l’atteinte des objectifs du projet. Elle estime toutefois que les investissements réalisés gardent un « potentiel significatif ». Pour en tirer profit, l’État devra achever les travaux restants, financer les équipements du Data center et rendre le parc opérationnel. La BAD insiste également sur la nécessité d’un « modèle d’exploitation durable ».
Commentaires (23)
Triste.
Et nous cherchons toujours à blâmer la France ou d'autres pour nos propres insuffisances.
nous ne sommes pas honnêtes
on ne pense qu à notre petite personne à la place de l intérêt général
c est vraiment triste ce qui se passe dans ce pays
les jeunes ont bien raison de prendre la pirogue malgré les rissues
Incapables de mener un projet correctement et de manière efficace de bout en bout sans qu’il y ait tout le temps des couacs partout …. Lii tamite eske djammeu la tamite ??!
Son PRES (Plan de Ralentissement et d'Étranglement des Sénégalais) qui a finit de plombier le pouvoir d'achat des sénégalais n'a généré que 173 milliards au lieu de 750 milliards attendus. Un échec total du plus populaire mais du grand nullard des politiciens de l'histoire du Sénégal.
Sonko est une calamité...
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