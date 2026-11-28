Économie

Auteur: Awa Diop

Eau et capitaux privés en Afrique : La recette de Lena Sene pour financer les infrastructures sans pénaliser les populations

La question du financement et de la gouvernance de l'eau en Afrique s'est invitée au cœur des débats des MEDays 2026 à Tanger. Intervenant lors du panel consacré au thème « Gouverner la pénurie : l’eau comme variable de puissance », aux côtés de Nizar Baraka, ministre marocain de l’Équipement et de l’Eau, et de plusieurs experts internationaux, Lena Sene a axé sa réflexion autour de deux interrogations majeures : comment mobiliser les capitaux privés pour financer les infrastructures hydrauliques tout en préservant l’accessibilité financière et l’équité d’accès, et comment dépasser la perception de l’eau comme une simple dépense publique ou une obligation sociale pour la reconnaître pleinement comme une infrastructure productive et stratégique.

​Pour Lena Sene, l'équation financière du secteur passe avant tout par la qualité et la structuration des projets plutôt que par une hausse des tarifs. « Rendre l’eau attractive pour les capitaux privés ne signifie pas rendre l’eau plus chère. Cela signifie rendre les projets d’eau plus investissables », a-t-elle résumé comme message central de son intervention. Selon elle, cette attractivité repose sur des projets bancables, une régulation crédible et prévisible, une allocation appropriée des risques ainsi que le recours au financement mixte, aux partenariats public-privé et aux mécanismes de rehaussement de crédit.

​Changer la mesure du rendement de l'eau

​Au-delà des outils financiers, Lena Sene appelle à transformer la manière d'évaluer la rentabilité des investissements hydriques. Soulignant que « le rendement n’est pas seulement financier », elle rappelle qu'il « se mesure aussi en productivité agricole, sécurité alimentaire, santé, développement industriel, emplois, résilience et pertes économiques évitées ».

​Convaincue que « l’Afrique ne pourra pas réussir sa transformation économique, renforcer sa sécurité alimentaire et construire sa résilience sans sécurité hydrique », elle insiste sur le fait que « l’eau n’est pas simplement une obligation sociale », mais « une infrastructure productive ». Pour relever ce défi, elle préconise la synergie de « toutes les formes de capital — public, concessionnel, institutionnel et privé — travaillant ensemble autour d’un objectif clairement défini d’intérêt général », tout en saluant l'initiative de l'équipe des MEDays et la richesse des échanges avec l'ensemble des panélistes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lena Sene a participé au panel « Gouverner la pénurie : l’eau comme variable de puissance » aux MEDays 2026 à Tanger, aux côtés de Nizar Baraka et d’experts internationaux. - Elle affirme que rendre l’eau attractive pour les capitaux privés ne signifie pas la rendre plus chère, mais rendre les projets d’eau plus investissables, via projets bancables, régulation crédible, allocation des risques, financement mixte, partenariats public-privé et rehaussement de crédit. - Elle appelle à mesurer le rendement de l’eau aussi en productivité agricole, sécurité alimentaire, santé, développement industriel, emplois, résilience et pertes économiques évitées, et qualifie l’eau d’infrastructure productive plutôt que de simple obligation sociale.