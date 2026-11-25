Économie

Auteur: Senewebnews-RP

Eurobonds : Al Aminou Lô, Diba et le paiement des 19 milliards F CFA d’intérêts

Face au blocage de la loi de finances rectificative (LFR) à l’Assemblée nationale, le ministre des Finances, Cheikh Diba, avec l’appui du Premier ministre, Al Aminou Lô, a lancé en urgence un emprunt de 50 milliards de francs CFA sur le marché régional. L’opération a finalement permis de retenir 55 milliards, sur plus de 110 milliards proposés. Mais sa mise en œuvre s’est révélée particulièrement délicate.

Selon Le Quotidien, les autorités ont d’abord dû intervenir à la dernière minute auprès du gouverneur de la BCEAO et du directeur d’UMOA-Titres pour obtenir l’inscription en urgence de cette levée de fonds. La principale difficulté a ensuite été de convaincre les banques et les compagnies d’assurance de participer, dans un marché régional déjà fortement sollicité par le Sénégal.

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Le journal révèle que Al Aminou Lô et Cheikh Diba ont personnellement appelé des dirigeants d’établissements financiers « tenté de bouder cette émission de dernière minute » pour les inciter à souscrire. Certains échanges auraient même donné lieu à des « menaces à peine voilées ». Le Quotidien rapporte notamment ces propos : « Si vous nous faites défaut sur ce coup, nous retiendrons que vous avez choisi le camp de nos ennemis, et nous saurons comment nous comporter avec vous, à l’avenir. »

L’objectif était de réunir à temps les 31,25 millions de dollars, soit près de 19 milliards de francs CFA, dus au titre des intérêts échus sur les eurobonds en dollars arrivant à maturité en 2033. Le paiement de cette échéance devait également préserver les relations avec le Fonds monétaire international (FMI). Son Conseil d’administration doit se prononcer sur la suite de la coopération avec le Sénégal et sur un programme de financement de près de 1 340 milliards sur 36 mois.

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Pour le titre du Groupe Avenir Communication, un défaut de paiement aurait compromis les chances du Sénégal d’obtenir un avis favorable du FMI. La même source souligne que l’institution de Bretton Woods a déjà « fait traîner » la réunion de son Conseil d’administration afin de permettre aux autorités sénégalaises de régulariser leur situation. Un avis défavorable risquerait ainsi de faire s’effondrer « tout l’échafaudage financier » sur lequel repose la stratégie de relance économique du gouvernement sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Face au blocage de la LFR, Cheikh Diba et Al Aminou Lô ont lancé un emprunt d'urgence de 50 milliards F CFA, qui a permis de retenir 55 milliards sur plus de 110 milliards proposés. - Al Aminou Lô et Cheikh Diba ont personnellement appelé des dirigeants financiers réticents, certains échanges ayant donné lieu à des « menaces à peine voilées ». - L'objectif était de réunir 31,25 millions de dollars (près de 19 milliards F CFA) pour les intérêts échus des eurobonds 2033 et préserver les relations avec le FMI.