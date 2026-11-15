Économie

Auteur: Yande Diop

Exportations : « Plus de 6 000 milliards F CFA en 2025 », le Sénégal accélère sa percée sur les marchés internationaux

‎

‎Invité du « Jury du dimanche » sur iRadio, Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l’Asepex, met en avant les performances remarquables des exportations sénégalaises au cours des dix dernières années. Selon lui, les ventes à l’extérieur ont dépassé les 6 000 milliards de francs CFA en 2025, soit une progression de plus de 51 % par rapport à 2024. Il revient également sur les secteurs porteurs, les avantages commerciaux du Sénégal et les défis qui attendent les PME. Le Sénégal semble avoir franchi un nouveau cap dans sa dynamique d'exportation. Après plusieurs années marquées par un déficit chronique de la balance commerciale, les ventes de produits sénégalais à l'étranger affichent des performances encourageantes.

C'est le constat dressé par Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), lors de son passage à l'émission « Jury du dimanche » sur iRadio. Pour illustrer cette évolution, le responsable de l'Asepex avance un chiffre significatif : en 2025, les exportations du Sénégal ont dépassé les 6 000 milliards de francs CFA, enregistrant une hausse de plus de 51 % par rapport à l'année précédente. Une progression qu'il qualifie de « très remarquable » et qui témoigne, selon lui, du potentiel grandissant des produits sénégalais sur les marchés internationaux. À ses yeux, cette tendance pourrait progressivement modifier la physionomie des échanges commerciaux du pays. Il estime qu'à ce rythme, le Sénégal pourrait connaître un changement de cap de sa balance commerciale dans les vingt prochaines années.

‎ La mangue, la noix de cajou et l'arachide parmi les produits vedettes

‎

‎Derrière cette progression, plusieurs filières agricoles et commerciales contribuent au rayonnement du Made in Senegal. Serigne Alioune Diop cite notamment la mangue, la noix de cajou et l'arachide, dont la qualité est appréciée sur plusieurs marchés étrangers..« Nous avons une des meilleures variétés de mangues au monde », soutient-il. Il met également en avant la qualité de la noix de cajou sénégalaise et l'intérêt que suscite l'arachide nationale auprès de certains partenaires commerciaux. Au-delà de ces produits, le président du Conseil de surveillance de l'Asepex évoque plusieurs avantages comparatifs du Sénégal : sa position géographique, notamment avec son accès portuaire, son environnement des affaires et les dispositifs d'incitation à l'investissement. Le Code des investissements, le Code des douanes et le Code général des impôts constituent, selon lui, des leviers pour renforcer l'attractivité du pays face à la concurrence internationale.

‎ Le certificat d'origine, un passeport pour les marchés étrangers

‎

‎Pour accompagner cette dynamique, l'Asepex joue un rôle central dans la promotion et la facilitation des exportations. Créée en 2005 et placée sous la tutelle technique du ministère chargé du Commerce, l'agence intervient dans l'information économique et commerciale, l'accompagnement des entreprises, la promotion des produits sénégalais et la facilitation des procédures d'exportation. Parmi ses principaux instruments figure le certificat d'origine. Ce document permet d'attester qu'un produit est effectivement d'origine sénégalaise et de faciliter son accès aux marchés bénéficiant de préférences commerciales. Serigne Alioune Diop rappelle que le Sénégal bénéficie de dispositifs préférentiels avec plusieurs partenaires, notamment l'Union européenne et les États-Unis, à travers l'AGOA (African Growth and Opportunity Act). Il confirme d'ailleurs que le Sénégal reste éligible à ce mécanisme, récemment prorogé.

L'agence a également accompagné la transition vers le système d'autocertification dans les échanges avec l'Union européenne, à la suite des nouvelles règles commerciales introduites en 2019. Désignée autorité compétente, l'Asepex assure le suivi de ce dispositif. Mais l'accès aux marchés internationaux ne repose pas uniquement sur les avantages tarifaires. Les exigences sanitaires, phytosanitaires et les normes de conformité deviennent de plus en plus strictes, particulièrement pour les produits alimentaires. L'agence accompagne ainsi les PME dans la mise à niveau de leurs produits, leur labellisation et leur préparation aux exigences des marchés ciblés.

‎Les PME, maillon fragile de la conquête internationale

‎

‎Malgré les performances enregistrées, Serigne Alioune Diop reconnaît que toutes les entreprises sénégalaises ne disposent pas des moyens nécessaires pour profiter de ces opportunités. Le financement, les capacités de production et le développement des produits restent des obstacles majeurs. Il déplore notamment l'insuffisance des ressources financières de l'Asepex, qui limite sa capacité à répondre à toutes les sollicitations des petites et moyennes entreprises. « Compte tenu des moyens très limités dont nous disposons, généralement, on ne parvient pas à satisfaire les besoins des PME », regrette-t-il, avant de lancer un appel aux nouvelles autorités pour une meilleure dotation de l'agence.

Pour renforcer l'accompagnement, l'Asepex a développé des outils d'analyse des marchés, notamment Trade Map, ProMap et Market Access. Elle utilise également un dispositif d'évaluation de la préparation à l'exportation qui permet de mesurer les capacités des entreprises et d'identifier leurs besoins en formation et en accompagnement.

Dans cette perspective, l'agence prépare déjà plusieurs rendez-vous internationaux, dont la participation officielle du Sénégal à l'Exposition de Belgrade en 2027 et à celle de Riyad en 2030. Pour Serigne Alioune Diop, l'enjeu est désormais de transformer les performances enregistrées en une présence durable des produits sénégalais sur les marchés internationaux, en donnant aux entreprises nationales les moyens de soutenir la concurrence.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon Serigne Alioune Diop, président du Conseil de surveillance de l'Asepex, les exportations sénégalaises ont dépassé 6 000 milliards de francs CFA en 2025, soit une hausse de plus de 51 % par rapport à 2024. - La mangue, la noix de cajou et l'arachide figurent parmi les produits vedettes cités, et le Sénégal reste éligible à l'AGOA, récemment prorogé. - Serigne Alioune Diop déplore l'insuffisance des ressources financières de l'Asepex, qui limite sa capacité à satisfaire les besoins des PME, et appelle les nouvelles autorités à une meilleure dotation de l'agence.