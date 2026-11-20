Économie

Auteur: Fatimata Diop BA

FIDAK 2026 : Plus de 8 000 m² déjà réservés et 21 pays attendus autour de l'Algérie, invitée d'honneur

À trois semaines de l'ouverture officielle prévue du 10 au 31 décembre 2026, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a lancé, ce jeudi 19 novembre, les activités promotionnelles de la 34e Foire internationale de Dakar (FIDAK). Placée sous le thème de la digitalisation et de l'innovation, cette édition met à l'honneur l'Algérie, qui mobilisera une importante délégation d'opérateurs économiques pour consolider l'axe Alger-Dakar.

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a officiellement lancé, ce jeudi 19 novembre, les activités promotionnelles de la 34e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui se tiendra du 10 au 31 décembre 2026 au Parc des expositions, sous le thème : « Digitalisation et innovation au service de la transformation économique » . Pour cette édition, le Sénégal accueille comme pays invité d'honneur la République algérienne démocratique et populaire, pour la troisième fois de son histoire. Un choix que le directeur général du CICES, Samba Guèye, a qualifié de « témoignage vivant » des liens séculaires d'amitié fraternelle entre les deux peuples et de la fidélité des opérateurs algériens, présents sans interruption depuis la première édition en 1974.

​Pour l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Ridha Nebais, cette participation intervient à un moment crucial, au lendemain de la tenue à Alger de la 6e Commission mixte sénégalo-algérienne, qui ne s'était pas réunie depuis 1997. Il a annoncé une délégation riche et diversifiée, composée d'opérateurs publics et privés actifs dans l'énergie, l'agroalimentaire, la cosmétique, l'électronique et les matériaux de construction. Il a invité les opérateurs sénégalais à saisir cette aubaine pour donner un saut qualitatif à la coopération bilatérale. Il a rappelé les gestes forts d'Alger envers Dakar, notamment l'ouverture d'ABS Bank, première banque algérienne à l'étranger, la foire permanente des produits algériens au CICES depuis 2023 et le vol quotidien Alger-Dakar.

​Ce thème est en parfaite cohérence avec la Vision Sénégal 2050. Selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Aboubacar Sadikh Ndiaye, représentant le ministre Serigne Guèye Diop, la digitalisation est aujourd'hui un levier majeur de modernisation des économies, des entreprises et des chaînes de valeur. Pour concrétiser ce thème, un forum scientifique de haut niveau se tiendra les 15, 16 et 17 décembre 2026, sous la coordination du ministère des Télécommunications et du Numérique, autour de la compétitivité des PME et PMI, de la création de valeur ajoutée locale et d'emplois pour la jeunesse, ainsi que de la souveraineté économique.

​À trois semaines de l'ouverture, l'engouement est déjà palpable : plus de 8 000 m² de surface d'exposition sont déjà réservés, avec des exposants venus de 21 pays, des chiffres appelés à croître dans les prochains jours. Le directeur général, Samba Guèye, a lancé un appel solennel au secteur privé national à s'approprier l'événement, à participer au forum économique et à multiplier les rencontres B2B et les alliances stratégiques.

​Enfin, pour donner un coup d'envoi populaire à cette grande fête de l'économie, le CICES organise, en partenariat avec la Ligue des randonneurs du Sénégal, une grande randonnée pédestre le dimanche 29 novembre 2026 à partir de 8 h 30, avec en tête de peloton les autorités du ministère, l'ambassade d'Algérie et les partenaires. Rendez-vous est donc pris du 10 au 31 décembre 2026, à Dakar, pour écrire ensemble l'avenir économique du continent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 34e FIDAK se tiendra du 10 au 31 décembre 2026 au CICES, sous le thème « Digitalisation et innovation au service de la transformation économique ». - L'Algérie est le pays invité d'honneur, pour la troisième fois, avec une délégation d'opérateurs publics et privés dans l'énergie, l'agroalimentaire, la cosmétique, l'électronique et les matériaux de construction. - Plus de 8 000 m² de surface d'exposition sont déjà réservés, avec des exposants venus de 21 pays.