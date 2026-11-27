Économie

Auteur: Yandé DIOP

Finance islamique dans l’UEMOA : 6 500 milliards de dollars, un marché encore sous-exploité, le Sénégal veut changer d’échelle

À l’occasion de la première édition du Forum international sur la finance islamique du Sénégal (FIFIS 2026), ouverte à Dakar sous la présidence du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, les acteurs du secteur ont appelé à accélérer le développement de cette industrie financière dans l’espace UEMOA.

Entre inclusion financière, financement des PME, soukouks et digitalisation, le Sénégal entend consolider son rôle de pionnier et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement. La finance islamique dispose d’un potentiel considérable, mais reste encore marginale dans le paysage bancaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

C’est l’un des principaux constats ressortis de la première édition du Forum international sur la finance islamique du Sénégal (FIFIS 2026), organisée à Dakar autour du thème « La finance islamique, un facteur d’inclusion financière et de développement socio-économique : évaluation, enjeux et perspectives dans l’UEMOA ».

Présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a insisté sur la nécessité de faire de cette forme de financement un véritable levier de transformation économique et sociale. Pour Cheikh Diba, la finance islamique ne doit pas se limiter à proposer une alternative aux produits bancaires conventionnels. Elle doit surtout contribuer à mobiliser de nouvelles ressources au profit des investissements productifs et des populations qui rencontrent encore des difficultés d’accès au financement.

Fondée notamment sur l’interdiction de l’intérêt, le partage des risques et l’adossement des opérations à des actifs réels, elle offre, selon le ministre, des mécanismes susceptibles de répondre aux besoins des économies de la sous-région. Mais malgré les avancées enregistrées, le chemin reste encore long. « Il ne s’agit pas seulement de développer de nouveaux instruments financiers, mais surtout de faire en sorte que ceux-ci répondent concrètement aux besoins de financement de nos économies et de nos populations », a-t-il souligné.

Un marché de 6 500 milliards de dollars, mais seulement 1,7 % des actifs bancaires de l’UEMOA

Le potentiel de cette industrie a été particulièrement mis en évidence par Nabil Ghalleb, directeur régional du groupe de la Banque islamique de développement (BID), basé à Dakar. Selon les données qu’il a présentées, la finance islamique représenterait environ 6 500 milliards de dollars en 2025 et pourrait dépasser les 10 500 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Pourtant, dans l’espace UEMOA, son poids demeure limité. Deux banques islamiques seulement sont recensées par la Commission bancaire et leur part représente à peine 1,7 % des actifs bancaires de l’Union. Un paradoxe que le responsable de la BID entend transformer en opportunité. D’autant que, selon lui, l’accès aux services financiers ne se traduit pas automatiquement par un financement de l’économie réelle. Il a notamment rappelé qu’en 2025, 76 % des adultes de l’Union utilisaient un service financier, essentiellement grâce à l’essor de la monnaie électronique. Mais seul un adulte sur quatre détenait un compte bancaire.

« L’argent circule, l’argent existe sur nos téléphones, dans nos tontines, au sein de nos familles, mais il se transforme encore trop peu en crédit pour l’atelier, en capital pour l’usine et en financement de long terme pour la route et la centrale électrique », a-t-il relevé.

Pour Nabil Ghalleb, l’enjeu est désormais de créer des passerelles entre l’épargne disponible et les besoins de financement des entreprises, des producteurs et des États. Il a également insisté sur la nécessité de sortir la finance islamique de son statut de marché de niche. Plus d’une centaine de banques et de fenêtres islamiques opèrent déjà en Afrique subsaharienne. Le potentiel existe donc, mais l’UEMOA doit accélérer pour ne pas rester à la traîne.

Soukouks, PME, agriculture : le Sénégal veut élargir les possibilités

Le Sénégal dispose déjà d’une expérience importante dans ce domaine. Première banque islamique de l’UEMOA, la Banque islamique du Sénégal (BIS) revendique 43 années d’expérience dans l’accompagnement de l’économie nationale. Sa directrice générale, Aminata Faye Seck, entend s’appuyer sur cet héritage pour élargir les possibilités de financement et accompagner davantage les acteurs économiques. Elle a notamment évoqué les besoins du secteur du bâtiment et des travaux publics, où les grands chantiers doivent également profiter aux petites et moyennes entreprises, aux jeunes et aux femmes qui interviennent dans les différentes chaînes de valeur.

L’agriculture, l’industrie et les services figurent également parmi les secteurs concernés. « Leur donner accès à ces financements adaptés, c’est renforcer leur capacité à participer à ces projets, à créer des emplois et à contribuer au développement du pays », a-t-elle expliqué.

La patronne de la BIS a ainsi défendu une approche reposant sur l’innovation, la digitalisation et les partenariats entre banques, compagnies d’assurance, institutions de microfinance et partenaires au développement. La banque ambitionne également de renforcer son positionnement sur plusieurs segments, avec une offre couvrant aussi bien les particuliers que les entreprises et les grands projets structurants. Elle entend notamment développer sa capacité à mobiliser des ressources de long terme à travers les soukouks, sans négliger les instruments classiques de la finance islamique comme la mourabaha, l’ijara et le salam.

Pour Aminata Faye Seck, cette évolution doit permettre à la finance islamique de mieux répondre aux besoins concrets des acteurs économiques.

Une nouvelle émission de soukouk en préparation

De son côté, le ministre Cheikh Diba a rappelé le rôle pionnier du Sénégal sur le marché régional des titres islamiques. En 2014, le pays avait procédé à la première émission souveraine de soukouk de l’UEMOA, pour un montant de 100 milliards de francs CFA. En 2022, l’opération de la SOGEPA, structurée en trois tranches, avait atteint 330 milliards de francs CFA. Le Sénégal entend poursuivre cette dynamique. Le ministre a annoncé qu’une nouvelle émission de soukouk était inscrite dans le plan de financement de l’État et faisait actuellement l’objet d’une structuration.

Mais l’ambition ne doit pas se limiter aux émissions souveraines. Cheikh Diba souhaite voir plus d’entreprises privées et d’institutions financières investir ce marché afin de diversifier les émetteurs et d’élargir les possibilités de financement. Il a également plaidé pour le développement des soukouks verts, qui pourraient contribuer au financement des énergies renouvelables, de l’électrification solaire et des infrastructures durables.

Une orientation partagée par le directeur régional de la BID, qui estime que l’UEMOA doit également développer des instruments de court terme, des mécanismes de refinancement adaptés et un marché secondaire plus dynamique.

La BCEAO fixe le cap : au moins 80 % de la population adulte à l’horizon 2030

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) voit également dans la finance islamique un levier important pour atteindre ses objectifs d’inclusion financière. Représentant le directeur national de la BCEAO, Babacar Sène, directeur de l’agence principale de Dakar, a rappelé que la première stratégie régionale d’inclusion financière avait permis de porter le taux d’inclusion à 76,3 % à la fin de l’année 2025, dépassant ainsi l’objectif initial de 75 %.

La nouvelle stratégie régionale 2025-2030 vise désormais à permettre à au moins 80 % de la population adulte de l’Union d’utiliser une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et abordables. Les jeunes, les femmes, les populations rurales et les très petites, petites et moyennes entreprises figurent parmi les cibles prioritaires.

Le représentant de la BCEAO a toutefois insisté sur un point : l’inclusion financière ne doit pas être appréciée uniquement à travers le nombre de comptes ouverts ou les statistiques d’accès aux services. Elle doit aussi se mesurer à l’utilisation effective des produits et à leur capacité à répondre aux besoins des usagers. Il a ainsi appelé les établissements financiers à renforcer la transparence sur les tarifs, les risques, les obligations des différentes parties et les mécanismes de recours disponibles pour les clients.

La BCEAO entend, pour sa part, poursuivre l’adaptation du cadre réglementaire afin d’accompagner l’expansion de cette industrie tout en préservant la stabilité financière.

La gouvernance et la confiance au cœur des défis

Au-delà de la mobilisation des ressources, les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance des institutions de finance islamique. Le président du Conseil d’administration de la BIS, Mourad Mizouri, a rappelé que la crédibilité de ce modèle repose autant sur le respect de ses principes que sur la qualité de ses résultats. Il a notamment souligné le rôle des conseils d’administration dans la définition des orientations stratégiques, la maîtrise des risques et le suivi des performances.

La relation entre le conseil d’administration et la direction générale doit également reposer sur un dialogue transparent, une confiance réciproque et une séparation claire des responsabilités. Pour Cheikh Diba, cette exigence doit s’accompagner de mécanismes de conformité charia crédibles, de dispositifs de contrôle appropriés et d’une information financière fiable. Le Sénégal dispose déjà de plusieurs acquis, notamment dans le domaine du waqf, avec l’adoption d’une loi en 2015 et la mise en place d’une autorité dédiée en 2017, ainsi que dans celui de la microfinance islamique.

Mais pour Nabil Ghalleb, le temps est venu de passer à une autre étape. Il a appelé les pays de l’Union à mutualiser leurs efforts pour construire un véritable marché régional, en tirant profit de leurs institutions communes, notamment la BCEAO, la Commission bancaire et la BRVM. Le responsable de la BID a même proposé de faire du Sénégal le laboratoire de la finance islamique en Afrique de l’Ouest, compte tenu de son expérience dans la banque islamique, les soukouks et le waqf.

Au terme de cette première édition du FIFIS, un message se dégage : la finance islamique ne sera pas jugée uniquement sur ses principes ou sur les volumes de capitaux qu’elle mobilise, mais sur sa capacité à financer les entreprises, soutenir l’emploi, accompagner les femmes et les jeunes et ouvrir de nouvelles perspectives aux populations les plus éloignées des circuits financiers. C’est à cette condition qu’elle pourra véritablement devenir un instrument de développement économique et social dans l’espace UEMOA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La finance islamique représente environ 6 500 milliards de dollars en 2025 et pourrait dépasser 10 500 milliards en 2030, selon la BID. - Dans l'UEMOA, seules deux banques islamiques sont recensées et leur part représente à peine 1,7 % des actifs bancaires de l'Union. - Le Sénégal, via la BIS forte de 43 ans d'expérience, veut élargir les financements (soukouks, PME, agriculture) et prépare une nouvelle émission de soukouk.