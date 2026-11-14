Économie

Auteur: Awa DIOP

Finances publiques : Ce qu'il faut retenir de la situation budgétaire à fin septembre 2026

à la date du 30 septembre 2026. Entre progression notable des recettes internes et retards constatés sur certains objectifs de recouvrement, l'économie nationale confirme sa résilience dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et le renchérissement de l'énergie.

À fin septembre 2026, l'exécution du budget de l'État se caractérise par une « progression des recettes internes », un taux d'exécution des dépenses de 60,8 % et un déficit budgétaire représentant « 2,5 % du PIB ». Dans le détail, les recettes du budget général atteignent 3 785,2 milliards de FCFA, soit 63,8 % de l'objectif annuel initial. Les recettes internes s'établissent pour leur part à 3 739,3 milliards de FCFA, affichant une hausse de 16,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, où elles se situaient à 3 202,0 milliards de FCFA. Cette performance s'explique principalement par « la hausse des recettes fiscales et non fiscales ».

​La composition de ces recettes budgétaires fait apparaître 3 484,3 milliards de FCFA de recettes fiscales, 255,0 milliards de FCFA de recettes non fiscales et 45,9 milliards de FCFA au titre des dons.

​Des performances contrastées du recouvrement

​Si la dynamique globale est saluée, les chiffres révèlent des résultats contrastés selon les postes. D'un côté, plusieurs rubriques dépassent leurs prévisions budgétaires : l'impôt sur les sociétés s'élève à 627,5 milliards de FCFA (soit 139,9 % de l'objectif), les recettes non fiscales atteignent 255 milliards de FCFA (116,1 %) et les recettes non fiscales des hydrocarbures s'établissent à 58,8 milliards de FCFA (144,8 %).

​D'un autre côté, le rapport pointe des zones de vigilance, matérialisées par une moins-value des recettes internes de 91,7 milliards de FCFA par rapport à la cible de septembre et un « retard de mobilisation des recettes issues du PRES » évalué à 162,3 milliards de FCFA. Toutefois, ces écarts ont été « en partie » compensés par des plus-values hors PRES à hauteur de 70,6 milliards de FCFA.

​Une exécution des dépenses dominée par les charges ordinaires

​Du côté des sorties d'argent, le montant total des dépenses exécutées atteint 4 370,7 milliards de FCFA à la fin du troisième trimestre, représentant un taux d'exécution de 60,8 % des crédits ouverts. La structure de ces dépenses consacre une part prépondérante aux charges de fonctionnement : les dépenses ordinaires absorbent 75,6 % de l'enveloppe, tandis que les dépenses en capital n'en représentent que 24,4 %.

​Dans le détail des postes ordinaires, les dépenses de personnel se chiffrent à 1 142,5 milliards de FCFA (74,5 % d'exécution), les transferts courants à 1 049,9 milliards de FCFA (81,9 %), les charges financières de la dette à 874,0 milliards de FCFA (73,4 %) et les acquisitions de biens et services à 236,3 milliards de FCFA (62,9 %). Quant aux dépenses en capital, elles s'élèvent à 1 068,0 milliards de FCFA, affichant un taux d'exécution de 38,1 %.

​Une macroéconomie portée par les secteurs secondaire et tertiaire

​Cette gestion budgétaire intervient dans un climat international qualifié de « contraint », marqué par « la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient », « le renchérissement de l'énergie » et « le durcissement des conditions financières mondiales ». En dépit de ces facteurs exogènes, l'activité économique sénégalaise a su maintenir le cap, restant « bien orientée au deuxième trimestre 2026, portée notamment par les secteurs tertiaire et secondaire ».

​Le produit intérieur brut (PIB) réel a ainsi progressé de 6,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, avec une croissance hors hydrocarbures s'établissant à 6,4 % sur la même période. Sur le front des prix, la maîtrise de l'inflation se confirme avec un taux de 1,0 % en glissement annuel à fin septembre 2026, se situant dans les marges de convergence communautaire de l'UEMOA, zone où la croissance s'est établie à 6,0 % au deuxième trimestre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À fin septembre 2026, les recettes internes atteignent 3 739,3 milliards de FCFA, en hausse de 16,8 % sur un an. - Les dépenses exécutées s'élèvent à 4 370,7 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 60,8 %, pour un déficit budgétaire de 2,5 % du PIB. - Le PIB réel progresse de 6,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, avec une inflation de 1,0 % à fin septembre 2026.