Économie

Auteur: Youssouf SANE

Fonctionnement, salaires, factures JOJ...: Comment l’État a dépensé 4 370,7 milliards de FCFA en neuf mois

Au terme des neuf premiers mois de l’année 2026, l’État du Sénégal a exécuté 4 370,7 milliards de FCFA de dépenses budgétaires. Ce montant représente 60,8 % des crédits ouverts, c’est-à-dire des dépenses autorisées par la loi de finances, évaluées à 7 186 milliards de FCFA.

Fonctionnement et investissements

Dans le détail, les dépenses de fonctionnement occupent une place prépondérante. Elles ont dépassé 3 300 milliards, contre 1 068 milliards consacrés aux dépenses en capital, autrement dit aux investissements publics. C’est ce qui ressort du Rapport trimestriel d’exécution du budget arrêté au 30 septembre 2026.

Les dépenses ordinaires ont ainsi atteint 3 302,7 milliards de FCFA, soit 75,4 % des crédits ouverts. Elles regroupent principalement les intérêts de la dette, les salaires des agents de l’État, les achats de biens et services nécessaires au fonctionnement des administrations ainsi que les transferts courants, c’est-à-dire les sommes versées par l’État pour financer les activités de certaines structures ou soutenir différents secteurs.

Le poids des intérêts de la dette

Les intérêts et commissions de la dette ont absorbé une bonne partie des ressources. L’État leur a consacré 874 milliards de FCFA, soit 73,4 % de la dotation annuelle de 1 190,6 milliards. Ce montant a augmenté de 252,8 milliards par rapport à celui présenté à fin juin.

Dans le détail, 645 milliards ont été consacrés au paiement des intérêts de la dette extérieure, contractée auprès de créanciers étrangers, soit 73,8 % du total. Les charges liées à la dette intérieure, contractée sur le marché financier local ou auprès de créanciers nationaux, se sont établies à 229 milliards, représentant les 26,2 % restants.

Une masse salariale qui s'alourdit

En termes de salaires, l’État a également versé 1 142,5 milliards de FCFA à ses 199 291 agents, soit 74,5 % de la dotation annuelle de 1 532,8 milliards. Cette masse salariale a progressé de 58,7 milliards par rapport à la même période de 2025.

Autre poste important : les transferts courants. Ils ont atteint 1 049,9 milliards, soit 81,9 % des crédits ouverts. Il s’agit des sommes versées par l’État à des organismes publics, entreprises, établissements ou autres structures pour financer leurs dépenses habituelles, leurs activités ou certaines missions de service public.

Air Sénégal 13.5 milliards, JOJ 11 milliards...

Les affaires économiques arrivent en tête avec 438,5 milliards de FCFA, soit 41,8 % des transferts courants. Dans cette enveloppe figurent notamment 250 milliards de subventions au secteur de l’énergie, destinées à soutenir ce secteur et à contribuer à la prise en charge de certaines charges.

Air Sénégal a bénéficié de 13,5 milliards, la société chargée de la gestion du patrimoine du Train express régional (TER) de 21,6 milliards et le Comité d’organisation des JOJ de 11 milliards durant le trimestre.

Bourses des étudiants, Universités et Cie.

Le secteur de l’enseignement arrive en deuxième position avec 266,7 milliards de FCFA de transferts courants. Ces ressources ont notamment permis de financer les bourses et allocations des étudiants à hauteur de 78,2 milliards, les universités et écoles d’ingénieurs pour 83,4 milliards, ainsi que les centres des œuvres universitaires pour 43,6 milliards.

Les services généraux des administrations publiques ont, pour leur part, bénéficié de 119,8 milliards de FCFA. Cette catégorie regroupe notamment 39 milliards consacrés au financement du développement territorial, 38 milliards pour la Présidence et 12,9 milliards pour l’Assemblée nationale.

D’autres transferts ont également été effectués au profit de structures publiques, notamment l’Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (24,2 milliards), les hôpitaux (18,4 milliards) et l’Office des forages ruraux (2,6 milliards).

Une facture d'eau de 25.5 milliards

Les acquisitions de biens et services ont représenté 236,3 milliards de FCFA à fin septembre, soit 62,9 % des crédits ouverts. Ce montant est en baisse de 13,8 milliards par rapport aux 250,1 milliards exécutés à la même période de 2025.

Ces dépenses concernent notamment le fonctionnement quotidien des administrations : achats de fournitures, factures d’eau et d’électricité, prestations de services ou encore loyers des bâtiments administratifs. Le rapport relève, entre autres, 25,5 milliards consacrés au règlement des factures d’eau de l’administration.

Détails sur les investissements

Au-delà des dépenses ordinaires, l’État a consacré 1 068 milliards de FCFA aux dépenses en capital, soit 38,1 % des crédits ouverts. Cette enveloppe comprend 641,3 milliards financés sur ressources internes et 426,7 milliards sur ressources extérieures, provenant principalement des partenaires techniques et financiers.

Sur les ressources internes, les investissements directement exécutés par l’État n’ont atteint que 197,4 milliards de FCFA, soit 22,1 % des crédits ouverts. Il s’agit des projets et travaux réalisés directement par les ministères et les institutions constitutionnelles, sans passer par des organismes bénéficiaires de transferts.

Les semences, engrais et autres

Les transferts en capital, destinés notamment aux agences, établissements publics, sociétés nationales et collectivités territoriales pour financer des projets d'investissement, ont en revanche atteint 443,9 milliards (79,9 %). Dans cette dernière catégorie, les affaires économiques concentrent 290,2 milliards de FCFA, soit 65,4 % des transferts en capital.

Ces dépenses comprennent notamment 116,3 milliards pour la campagne agricole, dont 111 milliards pour les semences et les engrais, ainsi que 76 milliards consacrés au développement et à l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires.

31,5 milliards pour deux avions

Le développement du transport aérien a également mobilisé 37,3 milliards, dont 31,5 milliards pour l’acquisition de deux avions destinés à Air Sénégal. Le Programme de modernisation de l’administration des douanes a, pour sa part, bénéficié de 24 milliards.

Concernant les dépenses financées sur ressources extérieures, elles se sont établies à 426,7 milliards de FCFA. Elles comprennent 381,4 milliards de prêts-projets, c’est-à-dire des financements accordés par des partenaires extérieurs pour réaliser des projets précis, et 45,3 milliards de dons en capital, des financements qui ne sont pas à rembourser et qui sont destinés à des investissements.

Les ressources extérieures ont principalement bénéficié au secteur quaternaire, avec 207 milliards de FCFA. Le secteur tertiaire arrive ensuite avec 169,9 milliards, principalement orientés vers les transports routiers.

Au total, sur les 4 370,7 milliards de FCFA de dépenses exécutées à fin septembre 2026, près des trois quarts ont ainsi été consacrés aux dépenses ordinaires. Les dépenses en capital, qui regroupent les investissements publics, affichent un taux d’exécution nettement plus faible, de 38,1 % des crédits ouverts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’État du Sénégal a exécuté 4 370,7 milliards de FCFA de dépenses budgétaires en neuf mois, soit 60,8 % des crédits ouverts de 7 186 milliards. - Les dépenses de fonctionnement ont dépassé 3 300 milliards, contre 1 068 milliards pour les dépenses en capital. - Les intérêts et commissions de la dette ont absorbé 874 milliards de FCFA, dont 645 milliards pour la dette extérieure et 229 milliards pour la dette intérieure.