Économie

Auteur: Khady NDOYE

Gestion des finances publiques : les gouverneurs à l’école du budget-programme

​La mise en œuvre du budget-programme, engagée depuis 2020, se heurte encore à des difficultés dans les territoires. Face aux dysfonctionnements, aux insuffisances techniques et aux contraintes liées à l’exécution des dépenses publiques, la Direction générale de l’administration territoriale (DGAT), en partenariat avec IBP Afrique francophone et la Direction générale du budget (DGB), entend identifier les écueils et apporter des correctifs à travers une session de renforcement des capacités destinée aux gouverneurs.

​Pendant trois jours, les chefs d'exécutifs régionaux passent en revue les difficultés liées à cette réforme budgétaire, avec pour ambition d’améliorer la gestion des ressources publiques et de renforcer l’efficacité des investissements au bénéfice des populations.

​« Nous avons relevé quelques dysfonctionnements et quelques manquements que nous voulons corriger à travers cette session de renforcement des capacités », a expliqué William Manel, directeur général de l’administration territoriale (DGAT). Selon lui, l’objectif est de mieux outiller les gouverneurs afin qu’ils assument pleinement leurs responsabilités dans la gestion budgétaire et financière, en vue de maximiser les investissements et de garantir une exécution plus rigoureuse des politiques publiques à l'échelle locale.

​Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique de développement de la DGAT pour la période 2025-2029, qui érige la formation des autorités administratives en priorité. À l’issue de cette première étape réservée aux gouverneurs, les sessions seront élargies à leurs adjoints, aux préfets, aux sous-préfets ainsi qu’à leurs proches collaborateurs.

​Responsabiliser davantage les acteurs territoriaux

​Représentant le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, son directeur de cabinet, Mouhamadou Mactar Watt, a insisté sur la nécessité d’accompagner les autorités administratives dans l’exercice de leurs missions, relevant que la transversalité de leurs compétences et l’étendue de leurs attributions imposent une mise à jour permanente de leurs outils de gestion.

​Il a rappelé que le budget-programme repose sur un changement de paradigme fondamental : passer d’une logique de moyens à une logique de résultats, afin que chaque franc dépensé produise des effets tangibles sur le quotidien des citoyens. Toutefois, Mouhamadou Mactar Watt estime que la responsabilisation des autorités territoriales doit dépasser la seule gestion des dépenses de fonctionnement. Il plaide ainsi pour une implication accrue des gouverneurs dans le volet investissement du budget de l’État, conformément à l’esprit de la déconcentration et à la dynamique de mise en place des futurs pôles territoires. Cette synergie doit également associer les exécutifs des collectivités territoriales et les chambres consulaires pour harmoniser l'action publique.

​Pour sa part, Maleine Amadou Niang, directeur pour l’Afrique francophone d’IBP, a rappelé que cette réforme des finances publiques, issue des directives de l’UEMOA de 2009 et transposée dans l'arsenal juridique sénégalais, consacre une gestion axée sur la performance. Tout en saluant le niveau d’appropriation du Sénégal, il a souligné les défis opérationnels induits par la déconcentration de l’ordonnancement, qui a transféré aux autorités locales de lourdes responsabilités en matière d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses.

​À ces exigences techniques s’ajoutent des enjeux organisationnels liés au dialogue de gestion, à la planification et au suivi-évaluation. Pour le responsable d’IBP, la réussite de la réforme dépendra surtout de l’adéquation entre les prérogatives confiées aux chefs de circonscription et les moyens humains et financiers mis à leur disposition. Au terme de ces trois jours de travaux, les participants s'attelleront à formuler des solutions opérationnelles pour ancrer durablement la culture de la performance budgétaire dans les régions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La DGAT, avec IBP Afrique francophone et la DGB, organise une session de trois jours pour renforcer les capacités des gouverneurs sur le budget-programme. - Le directeur général de la DGAT, William Manel, évoque des dysfonctionnements et manquements à corriger pour mieux outiller les gouverneurs dans la gestion budgétaire. - Cette initiative s'inscrit dans le Plan stratégique de développement de la DGAT 2025-2029, et les sessions seront ensuite élargies aux adjoints, préfets et sous-préfets.