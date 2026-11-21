Économie

Auteur: Khady NDOYE

Journée mondiale de la pêche artisanale : à Mbour, les pêcheurs célèbrent dans le deuil et dénoncent la crise du secteur

Entre raréfaction du poisson, concurrence des navires industriels, précarité des femmes mareyeuses, insalubrité et drame de l’émigration clandestine, les acteurs de la pêche artisanale dressent un tableau alarmant de leur quotidien. À Mbour, la célébration de la Journée mondiale de la pêche artisanale avait un goût amer.

Au quai de pêche de Téfess, à Mbour, la Journée mondiale de la pêche artisanale est célébrée dans la douleur, avec en toile de fond les naufrages meurtriers et les départs désespérés de jeunes Sénégalais vers l’Europe. Pour Daouda Ndiaye, secrétaire général du CNPS, vice-président chargé de la communication du CONIPAS et co-président du Forum mondial des peuples pêcheurs, cette journée doit rester un moment de revendication, loin des récupérations politiques.

« Beaucoup de nos enfants, de nos femmes, de nos frères et sœurs sont en train de traverser l’océan pour aller en Europe. Beaucoup sont restés en mer », constate-t-il avec amertume, évoquant les récents drames de Yenne et de Lompoul. Face à cette succession de tragédies, il lance un appel pressant : « Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. »

Mais pour lui, mettre fin à l'émigration clandestine exige à s'attaquer aux causes profondes. La crise de la pêche, la raréfaction des ressources et l'absence de perspectives économiques poussent des jeunes à abandonner leurs villages et leurs familles pour tenter leur chance ailleurs.

« La pêche est très mal gérée »

Daouda Ndiaye pointe une gestion du secteur qu'il juge défaillante depuis des décennies. Il dénonce des politiques qui, selon lui, privilégient les annonces et les calculs politiques au détriment des véritables préoccupations des pêcheurs.

« Depuis l'indépendance, la pêche n'a pas été prise en compte. On nous leurre avec certaines politiques et on fait des mobilisations alors que le travail qui doit se faire sur le terrain ne se fait pas », accuse-t-il.

Il s'inquiète également de la pression exercée sur les ressources halieutiques et appelle à une meilleure régulation de l'activité, à une maîtrise de l'effort de pêche, à la connaissance du nombre de bateaux opérant dans les eaux sénégalaises ainsi qu'à l'instauration de périodes de repos biologique.

Selon lui, la pêche artisanale représente 82% des débarquements, contre 18% pour la pêche industrielle. Une situation qui, à ses yeux, impose une réflexion urgente sur la préservation de la ressource et la place accordée aux communautés de pêcheurs.

L'aquaculture industrielle et les usines de farine dans le viseur

Le co-président du Forum mondial des peuples pêcheurs s'oppose également à certaines formes d'aquaculture industrielle, qu'il considère comme une menace pour les pêcheurs artisanaux. Il dénonce notamment le développement d'activités alimentant les usines de farine et d'huile de poisson, au détriment de la consommation humaine.

« Ce poisson-là, les populations en ont besoin pour vivre. Ce sont des moyens pour surexploiter nos mers et nos ressources halieutiques », soutient-il.

Il appelle ainsi les autorités à faire preuve de transparence dans la gestion des accords de pêche et à prendre leurs responsabilités face à l'épuisement des ressources et à la destruction des écosystèmes marins.

Les femmes mareyeuses, premières victimes de la crise

Au quai de Téfess, les difficultés se vivent aussi au quotidien dans les étals. Siga Faye, vendeuse de poissons, raconte le calvaire des femmes confrontées à la baisse des débarquements, au manque de matériel de conservation et à des conditions de travail particulièrement pénibles.

« Les hommes vont pêcher et ils ne pêchent pas assez de poissons. Et ce sont les femmes qui vont subir les conséquences. Nous n'avons plus de poissons à vendre, surtout les poissons frais. Nous avons des problèmes de réfrigérateur », témoigne-t-elle.

La rareté du poisson oblige certaines mareyeuses à se rabattre sur des espèces de petite taille, parfois interdites à la pêche, pour maintenir leur activité. Les revenus restent dérisoires malgré des journées interminables.

« Vous quittez chez vous à 5 heures du matin, vous devez rentrer à 20 heures. Vous devez acheter des poissons, les revendre, les glacer, puis les revendre. Et vous ne pouvez même pas avoir un revenu de 2 000 francs », dénonce-t-elle.

À cette précarité économique s'ajoute l'insalubrité du site. Les déchets s'accumulent, les mauvaises odeurs envahissent les lieux et les femmes travaillent dans un environnement qu'elles jugent dangereux pour leur santé. Elles réclament notamment des moyens de ramassage des ordures et de meilleures infrastructures.

Diplômée en banque-finance, vendeuse de poissons

Le témoignage de Siga Faye illustre aussi le paradoxe d'une jeunesse diplômée, mais sans débouchés professionnels. Titulaire d'une licence en banque-finance, elle se retrouve à vendre du poisson pour assurer sa survie et celle de sa famille.

« J'ai ma licence en banque-finance. Je suis là en train de vendre des poissons », confie-t-elle.

Pour elle, le désespoir des jeunes est devenu l'un des moteurs de l'émigration clandestine. Les candidats au départ, dit-elle, ne sont plus dissuadés par les risques de naufrage, tant la précarité leur paraît insupportable.

« Vous dites aux jeunes : si vous partez, vous allez mourir. Ils vous répondent : ce sont des blabla. Nous allons mourir si nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos familles », rapporte-t-elle avec émotion.

Pour cette celebration, les professionnels ont portés des foulards noirs pour rappeller les jeunes disparus en mer. Un deuil permanent, qui ravive les blessures de familles endeuillées et laisse des communautés entières dans l'attente.

« Cette journée, c'est la journée des pêcheurs »

Pour Daouda Ndiaye, la Journée mondiale de la pêche artisanale, née de la mobilisation de pêcheurs réunis à New Delhi en 1997, ne doit pas être transformée en tribune politique. Elle est avant tout une journée de lutte pour les droits des communautés, leurs moyens de subsistance et leur dignité.

Il insiste également sur la place des femmes, dont le Forum mondial des peuples pêcheurs consacre une période de célébration et de reconnaissance du 1er novembre au 5 décembre.

« Il faut qu'on reconnaisse leurs droits. Il faut qu'on leur donne la parole. Il faut qu'elles occupent des places de responsabilité. Les femmes ont ce droit parce qu'elles sont les piliers de nos familles », insiste-t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À Mbour, la Journée mondiale de la pêche artisanale est célébrée dans le deuil, marquée par les naufrages meurtriers de Yenne et Lompoul et les départs de jeunes vers l'Europe. - Daouda Ndiaye dénonce une gestion défaillante de la pêche depuis l'indépendance et réclame une régulation de l'effort de pêche, la connaissance du nombre de bateaux et des périodes de repos biologique. - Siga Faye, vendeuse de poissons titulaire d'une licence en banque-finance, témoigne de la raréfaction du poisson, du manque de réfrigérateurs, de l'insalubrité du site et de revenus inférieurs à 2 000 francs par jour.