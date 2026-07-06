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Économie

La dette a-t-elle vraiment gonflé sous Sonko et Diomaye ? Ce que révèlent les derniers chiffres

Auteur: Youssouf SANE

il y a 1 jour 5853 Lectures 16 Commentaires | English
La dette a-t-elle vraiment gonflé sous Sonko et Diomaye ? Ce que révèlent les derniers chiffres

La dette a-t-elle vraiment gonflé sous Sonko et Diomaye ? Ce que révèlent les derniers chiffres

Le régime en place a-t-il exacerbé le niveau d’endettement du Sénégal ? En effet, avant de quitter le pouvoir, Macky Sall et ses hommes avaient déclaré un stock de dette de 13 772.9 milliards de FCFA pour l'administration centrale, à fin 2023.

Mais, après leur départ, la Cour des comptes a révélé que l’encours véritable, c’est-à-dire le montant total de la dette du pays (Principal et des intérêts) est supérieur à ce chiffre. Au terme de son audit, elle l’a réévalué à 18 558.9 milliards de FCFA pour l’année 2023 (99,6% du PIB) et à 23 667 milliards de FCFA pour l’année 2024.

Hausse de 1531.4 milliards de FCFA en un an

Mais de 2024 à 2025, comment a vraiment évolué le stock global de dette de l’administration centrale sénégalaise. Le régime de Pastef a-t-il davantage endetté le pays ? Les chiffres publiés dans le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep 2027- 2029) donnent un aperçu.

En effet, au bout de 2025, l’encours de la dette de l’administration centrale du Sénégal a été arrêté provisoirement à 25 198.4 milliards de FCFA, renseigne le document. Ce qui correspond à une progression de 1531.4 milliards de FCFA par rapport au stock de fin 2024, soit une croissance de 6,5%. Par rapport à fin 2023, la hausse est de 6639.5 milliards.

Le risque de change en question

L’encours en devises étrangères hors euros se chiffre à 5 864.7 milliards de FCFA, soit 23,27% du portefeuille. Celui de la dette libellée en euros et en franc CFA est de 19 333.5, soit 76,73%.

Une répartition qui fait apparaître «un risque de change mitigé par la part de l’Euro estimée à 40% du portefeuille», indique le ministère des Finances dans son document. Il estime, cependant, que ce risque est maîtrisable tant que la politique monétaire basée sur une parité fixe entre l’euro et le franc CFA est maintenue.

Dette en CFA, 2461.8 milliards à payer en 2026

La dette à taux fixe, elle, est de 19 489,7 milliards de FCFA (77%), tandis que l’encours à taux variable est de 5708.5 milliards (23%). « La part non négligeable du stock indexé sur les taux d’intérêts variables s’explique par l’augmentation du financement commercial et des crédits export qui ont progressé ces dernières années», explique le ministère.

Pour ce qui est de la maturité, l’encours de la dette en franc Cfa arrivant à échéance en 2026 est arrêté à 2461.8 milliards (9,8%) et celle à moyen et long terme de 22 736,48 milliards FCFA soit 90,2% du portefeuille de la dette. Ce qui laisse apparaître un risque de refinancement non négligeable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'encours de la dette de l'administration centrale du Sénégal est passé de 23 667 milliards de FCFA fin 2024 à 25 198,4 milliards de FCFA fin 2025, soit une hausse de 1 531,4 milliards de FCFA. - La Cour des comptes avait réévalué la dette de 2023 à 18 558,9 milliards de FCFA, contre 13 772,9 milliards annoncés par le régime précédent. - La dette en francs CFA arrivant à échéance en 2026 s'élève à 2 461,8 milliards, avec un risque de refinancement jugé non négligeable.
Auteur: Youssouf SANE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (16)

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    Azoura ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    En tout cas,que ce soit sous sonko ou diomaye que ça a explosé,ce qui est sûr et certain c'est que c'est à cause de la grande gueule de Sonko que l'explosion a eu lieu. S'il n'avait pas ouvert sa gueule,le Sénégal allait continuer à financer son développement assez tranquillement avec un endettement à des taux proches de zéro.
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    Doff bi il y a 1 jour
    Nous continuons à payer les conséquences de l'endettement effréné de Macky Sall et ce gouvernement supporte des dettes cachées
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    Non il y a 1 jour
    @Doff bi  Meme si avec Macky l'endettement etait compliquee, continuer a parler et a nous enfoncer encore plus profond avec comme excuse "C'est de la faute de MS". Belle strategie, bravo!
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    Deug Rek il y a 1 jour
    Cet endettement depuis 2024 a servi à payer la dette cachée par Macky Sall
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    Galandou il y a 1 jour
    Macky Sall a emprunté 12 000 milliards en 12 ans et a construit des hôpitaux, des universités, des autoroutes, des routes, ponts et autoponts et augmenter les salaires. Diomaye et Sonko ont emprunté 15 milliards en deux ans. Ils ont seulement augmenté leurs fonds politiques (11 milliards par an pour Diomaye et 9 milliards pour Sonko). Zéro réalisation.
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    pff il y a 1 jour
    tu es debile, Macky a augmenté la dette de 20000 milliards en 12 ans!
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    Yep il y a 1 jour
    Je ne comprends pas bien le principe de cacher une dette devenue insoutenable, comme tous les experts s'accordent à le dire. Aussi les commentaires qui voudraient continuer la folie me paraissent manquer de tout, et surtout de logique, de lucidité, d'honnêteté, de sérieux ! Comment le pouvoir actuel aurait fait pour expliquer qu'il est démuni ? Mentir ? Si le pouvoir actuel cache la dette déjà cachée, quelle sera sa responsabilité au moment des comptes, au constat de la banqueroute ? Vous lui pardonneriez d'avoir caché la dette cachée, folie du régime de Macky ?

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