Les jeunes fuient le Sénégal: les politiques d'emploi ont-elles échoué?
La question du financement et de la gouvernance de l'eau en Afrique s'est invitée au cœur des débats des MEDays 2026 à Tanger.
La mise en œuvre du budget-programme, engagée depuis 2020, se heurte encore à des difficultés dans les territoires.
La gouvernance foncière au Sénégal entame une mutation institutionnelle profonde.
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