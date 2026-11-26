Économie

Auteur: SenewebNews-RP

Marché financier : le Sénégal a levé au total…

Le Sénégal a mobilisé plus de 3 000 milliards de francs CFA sur le marché financier régional en 2026, après avoir levé sur le même marché plus de 4 000 milliards en 2025. Ces chiffres ont été révélés par Alioune Diouf, directeur des marchés des capitaux à la Direction générale des financements et de la dette, lors du Forum Dakar Business Connect.

Ainsi, la part du marché régional dans le financement de l’État atteint désormais 55%, contre 30% initialement. Dans le même temps, celle des financements extérieurs est passée de 70 % à 45 %. Cette évolution vise notamment à « maîtriser le risque », en particulier « le risque de change », explique le responsable, cité par Le Soleil.

À l’échelle de l’UEMOA, les financements mobilisés par les États membres atteignent 11 200 milliards en 2026 et pourraient s’élever à 12 500 milliards au 31 décembre, selon Oulimata Ndiaye, directrice d’Umoa-Titres, reprise par la même source. L’encours de dette est estimé entre « 23 000 et 24 000 milliards de FCfa », soit environ 16 % du PIB de l’Union.

Sur le marché secondaire, rapporte le quotidien national, les échanges sont passés d’environ 200 milliards à près de 5 000 milliards en 2025, représentant « 25 % du stock de la dette » échangé chaque année.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a mobilisé plus de 3 000 milliards de francs CFA sur le marché financier régional en 2026, après plus de 4 000 milliards en 2025. - La part du marché régional dans le financement de l'État atteint désormais 55%, contre 30% initialement, tandis que celle des financements extérieurs est passée de 70% à 45%. - Sur le marché secondaire, les échanges sont passés d'environ 200 milliards à près de 5 000 milliards en 2025, représentant 25% du stock de la dette échangé chaque année.