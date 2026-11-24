Économie

Auteur: Youssouf SANE

Opération de l'Etat du Sénégal sur 55 milliards : Comment le marché financier a réagi en pleine période de tension sur la LFR

Les résultats de l’opération du 20 novembre étaient attendus pour voir un peu la réaction du marché financier régional sur le contexte politico-financier sénégalais, marqué par le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale et les divergences autour de l’examen du budget 2027.

En effet, l’Etat du Sénégal recherchait 55 milliards de FCFA dans une opération sur le marché des titres publics de la région. Malgré ce contexte jetant une certaine incertitude sur les projections budgétaires du pays, les investisseurs ont largement répondu à l’appel.

Ils ont répondu présents

Les soumissions globales ont atteint 110 milliards, soit un taux de couverture de 220,06 %. Les investisseurs ont donc proposé plus du double du montant recherché. Pourtant, seuls 55 milliards ont été retenus par le Trésor public sénégalais. Ce qui établit un taux d’absorption de 49,9 %. Plus de la moitié des offres ont donc été écartées.

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Sur les 14,5 milliards de FCFA proposés en bons du Trésor à 364 jours, aucune offre n’a été retenue par l’Etat du Sénégal. En revanche, il a accepté 31,7 milliards sur les 47,5 milliards proposés en obligations à 3 ans, et 23,2 milliards sur les 48 milliards soumis au titres des obligations de 5 ans.

Rendements contrastés

Les rendements ressortent à 7,24 % pour les titres à 3 ans et à 8,33 % pour ceux à 5 ans. Lors de l’opération du 20 novembre, avant le rejet de la LFR 2026, le rendement moyen pondéré sur les OAT à 3 ans était de 8,01% soit une baisse du coût de financement sur cette maturité. En revanche, sur les OAT à cinq ans, le rendement était à 8,24%, soit une légère hausse.

Donc, les soumissions ont fortement progressé entre les deux opérations. Le taux de couverture est passé de 139 % à 220,06 %. Ce qui témoigne d’un regain d’intérêt des investisseurs. Mais, le Trésor a retenu une part beaucoup plus faible des offres reçues, faisant preuve d’une sélectivité accrue, du fait des rendements contrastés selon les maturités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'État du Sénégal recherchait 55 milliards de FCFA sur le marché des titres publics et a reçu 110 milliards de soumissions, soit un taux de couverture de 220,06 %. - Seuls 55 milliards ont été retenus (taux d'absorption de 49,9 %) ; aucune offre n'a été retenue sur les bons du Trésor à 364 jours, contre 31,7 milliards acceptés sur les obligations à 3 ans et 23,2 milliards sur celles à 5 ans. - Les rendements ressortent à 7,24 % pour les titres à 3 ans et 8,33 % pour ceux à 5 ans, le taux de couverture passant de 139 % à 220,06 % entre les deux opérations.