Économie

Auteur: Awa DIOP

Réforme foncière: Cheikh Diba acte la restructuration de la DGID et la création de la DGCAF

​La gouvernance foncière au Sénégal entame une mutation institutionnelle profonde. Dans une note officielle référencée n° 003051/MEFP en date du 27 novembre 2026, marquée des sceaux « Confidentiel » et « Très urgent », le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a notifié au Directeur général des Impôts et des Domaines la décision gouvernementale de scinder les missions fiscales et foncières.

​Cette orientation découle de l'Agenda national de Transformation (Vision Sénégal 2050) et de la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029, à travers lesquels l'État ambitionne de « formaliser et de sécuriser plus de deux millions de propriétaires fonciers à l’horizon 2050 ». Dressant le bilan de l'architecture administrative héritée des premières décennies de l'indépendance — où la Direction des Domaines et la Direction du Cadastre étaient placées sous l'autorité de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) —, le ministre relève que si la DGID a obtenu « des résultats très appréciables dans la modernisation de la gestion de la fiscalité avec notamment une politique de dématérialisation des procédures fiscales globalement réussie », le secteur du foncier, à contrario, « peine à se développer pour impacter véritablement les politiques publiques et les usagers du service public ».

​Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a adopté, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2026, le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (DGCAF), regroupant désormais les missions relatives aux domaines, au cadastre et aux affaires foncières au sein d'une direction générale dédiée.

​Garantie intégrale des acquis socio-professionnels et calendrier de concertation

​Précisant que « loin d'une séparation purement organique, la nouvelle organisation vise à mieux construire les passerelles qui existent entre fiscalité et foncier tout en accélérant les réformes stratégiques qui s'imposent à ces deux secteurs », Cheikh Diba tient à rassurer le personnel. Conformément aux orientations des autorités supérieures, la réforme organisationnelle préserve dans leur intégralité tous les acquis socio-professionnels des travailleurs à travers le maintien du même cadre des agents des Impôts et des Domaines pour les deux directions générales ainsi que tous leurs droits acquis en matière de statut, de rémunération, d'ancienneté et d'avancement, le maintien des avantages extra-salariaux y compris ceux en nature, et l'absence de toute perte de revenus du fait de la réforme.

​Afin de consolider ces garanties, une commission associant le ministère, la DGID et l'ensemble des organisations syndicales et sociales sera constituée pour définir les critères et le calendrier des redéploiements du personnel entre les deux entités. Le ministre attend également du Directeur général des Impôts et des Domaines, d'ici la fin de la semaine prochaine, un calendrier de mise en œuvre des suites réservées aux conclusions consensuelles des rapports produits sur le plan de carrières.

​Enfin, Cheikh Diba demande de partager ces orientations avec l'ensemble des agents et de préparer un plan sur les modalités pratiques de mise en œuvre — couvrant le redéploiement du personnel, la répartition des moyens et des dossiers ainsi que la continuité des systèmes d'information et des échanges de données — tout en annonçant qu'il recevra individuellement toutes les organisations socio-professionnelles et présidera une réunion dédiée avant l'entrée en vigueur effective de la réorganisation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre Cheikh Diba a notifié la décision de scinder les missions fiscales et foncières de la DGID, selon une note du 27 novembre 2026. - Le Conseil des ministres du 25 novembre 2026 a adopté le projet de décret créant la DGCAF, regroupant domaines, cadastre et affaires foncières. - La réforme préserve intégralement les acquis socio-professionnels des agents et une commission avec les syndicats définira les redéploiements.