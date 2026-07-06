Saraya : Endeavour Mining renforce son empreinte sociale avec plus de 1,6 milliard FCFA d’investissements au profit des communautés

Économie

Auteur: Dialy Ibrahima Diebakhate

il y a 2 jours

Saraya : Endeavour Mining renforce son empreinte sociale avec plus de 1,6 milliard FCFA d’investissements au profit des communauté

À travers sa filiale Sabodala Gold Operations (SGO), le groupe Endeavour Mining poursuit le déploiement de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans le département de Saraya. À l’occasion de la visite officielle du préfet, plusieurs infrastructures communautaires réalisées dans les communes de Sabodala et de Khossanto ont été présentées, illustrant les investissements consentis par la compagnie minière pour améliorer durablement les conditions de vie des populations.

De l’éducation à la santé, en passant par les infrastructures routières, le sport, l’autonomisation économique des femmes, la sécurité alimentaire et le renforcement des capacités institutionnelles, les projets mis en œuvre témoignent de la volonté de l’entreprise d’accompagner le développement local bien au-delà de l’exploitation minière.

Une route communautaire pour désenclaver plusieurs villages

Le projet de construction de la piste reliant Madina Sabodala à Tenkoto représente l’un des investissements les plus importants de ce programme, avec 320 millions de FCFA mobilisés. Cette infrastructure facilite désormais l’accès des populations aux marchés, aux centres de santé et aux services administratifs, tout en contribuant au désenclavement durable de plusieurs villages de la zone.

Un ouvrage hydraulique pour sécuriser la mobilité

Parmi les réalisations phares figure la construction d’un dalot à Khossanto, financé à hauteur de plus de 141 millions de FCFA. Cet ouvrage facilite le franchissement des eaux de ruissellement pendant l’hivernage et assure la continuité de la circulation entre les communes de Sabodala et de Khossanto. Au-delà de la fluidité du trafic, cette infrastructure contribue à réduire les risques d’inondation et à renforcer la sécurité des populations.

Une nouvelle école pour accompagner la croissance de Khossanto

Face à l’augmentation des effectifs scolaires, SGO a également construit une nouvelle école primaire à Khossanto pour un investissement de plus de 51 millions de FCFA. L’établissement offre désormais aux élèves un cadre d’apprentissage plus adapté, tandis que les familles bénéficient d’un meilleur accès à une éducation de qualité.

Des infrastructures au service des collectivités

La commune de Khossanto a également bénéficié de la construction d’un mur de clôture de 300 mètres autour de l’annexe de la mairie. Réalisé pour un montant de près de 12 millions de FCFA, cet aménagement vise à sécuriser les installations administratives et à améliorer les conditions de fonctionnement des services municipaux.

L’autonomisation économique des femmes au cœur de la stratégie sociale

À Sabodala, le Groupement d’Intérêt Économique Musso Wakilo dispose désormais d’une unité moderne de transformation des produits locaux. Grâce à un investissement de 36 millions de FCFA, vingt-trois femmes pourront valoriser les productions agricoles locales, créer davantage de valeur ajoutée et développer des activités génératrices de revenus, renforçant ainsi leur autonomie économique.

Un stade municipal pour promouvoir la cohésion sociale

Les jeunes de Sabodala bénéficient désormais d’un stade municipal construit grâce à un financement de plus de 137 millions de FCFA. Cette infrastructure sportive, qui a récemment accueili la finale du Tournoi de la Fraternité, organisé par Sabodala Gold Operations et réunissant les villages autour de la mine, constitue également un espace de rencontres, de loisirs et de promotion de la cohésion sociale.

La pisciculture comme levier de diversification économique

À la ferme de Makhana, SGO a financé la réhabilitation des bassins piscicoles pour un coût de plus de 24 millions de FCFA. Ce projet vise à relancer la production halieutique locale, à renforcer la sécurité alimentaire et à offrir de nouvelles sources de revenus aux communautés rurales.

Un poste de santé pour rapprocher les soins des populations

Les habitants de Tenkoto disposent désormais d’un poste de santé moderne construit grâce à un investissement de plus de 87 millions de FCFA. Cette nouvelle infrastructure sanitaire améliore considérablement l’accès aux soins de santé primaires pour les populations locales et les villages voisins, réduisant les longues distances autrefois nécessaires pour consulter.

Un centre communautaire pour renforcer le dialogue social

La visite officielle a également permis de découvrir le nouveau centre d’accueil communautaire de Tenkoto. Réalisé pour un investissement global de 885 millions de FCFA, avec une contribution financière du partenaire Challenge, cet espace polyvalent est destiné aux réunions communautaires, aux activités sociales et au dialogue permanent entre les populations et la compagnie minière.

Une vision tournée vers l’après-mine

À travers ces différents investissements, représentant près de 1,7 milliard de FCFA, Endeavour Mining affirme sa volonté d’inscrire son action dans une logique de développement durable. L’entreprise met en avant une stratégie axée sur la construction d’infrastructures pérennes, le renforcement des services sociaux de base, l’autonomisation économique des communautés et la préparation de l’après-mine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Endeavour Mining a investi plus de 1,6 milliard FCFA dans des infrastructures communautaires (routes, écoles, santé, sport) dans le département de Saraya. - Les projets incluent une piste à 320 millions FCFA, un dalot à 141 millions FCFA, une école à 51 millions FCFA, un stade à 137 millions FCFA et un poste de santé à 87 millions FCFA. - Un centre communautaire à Tenkoto, financé à 885 millions FCFA, vise à renforcer le dialogue entre les populations et la compagnie minière.