Agrégation : les bons résultats des universités sénégalaises
Le Sénégal a brillé lors du 23e Concours d’agrégation du Cames (médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales), tenu du 10 au 18 novembre dernier à Bangui. Sur 57 candidats présentés par les universités publiques sénégalaises, 55 ont été admis, soit un taux de réussite de 96,5 %.
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L’UCAD s’est particulièrement illustrée avec 41 admis sur 42 candidats, dont 17 majors de jury. Certaines universités ont même réalisé un taux de réussite de 100 %, rapporte Le Soleil.
Commentaires (3)
Aujourd’hui les chercheurs sont menacés d’aller tous en chômage parce que l’intelligence artificielle est entrain de faire des miracles dans ce domaine.
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