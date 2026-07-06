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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

il y a 1 jour

Baccalauréat en Italie : une Sénégalaise signe un sans-faute et entre dans l’histoire de son lycée

Fatoumata Binetou Ndiaye s’est distinguée cette année au baccalauréat italien. Âgée de 18 ans, elle a obtenu la note de 100/100, un résultat jamais enregistré auparavant à l’Institut Mattiussi-Pertini de Pordenone, où elle était scolarisée.

Cette performance récompense plusieurs années d’efforts et de sérieux. La jeune diplômée a été félicitée par ses enseignants ainsi que par ses camarades, qui saluent son engagement et son excellent parcours scolaire.

Issue d’une famille sénégalaise installée en Italie depuis près de trente ans, Fatoumata Binetou Ndiaye a grandi à Aviano, dans un environnement marqué par le wolof, le français et l’italien. Un cadre multiculturel qui a accompagné son parcours académique.

La jeune femme confie toutefois que son cursus n’a pas toujours été facile. Durant ses années de lycée, elle a été confrontée à des actes de racisme et à des périodes de doute. Malgré ces difficultés, elle a poursuivi ses études avec détermination jusqu’à décrocher la plus haute distinction au baccalauréat.

Avec ce résultat, Fatoumata Binetou Ndiaye entre dans l’histoire de son établissement et signe un parcours qui illustre les fruits du travail, de la persévérance et de la résilience.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fatoumata Binetou Ndiaye, 18 ans, a obtenu 100/100 au baccalauréat italien, un résultat inédit à l’Institut Mattiussi-Pertini de Pordenone. - Issue d’une famille sénégalaise installée en Italie depuis trente ans, elle a grandi à Aviano dans un cadre multiculturel mêlant wolof, français et italien. - Durant son lycée, elle a subi des actes racistes et des doutes, mais a persévéré jusqu’à décrocher la plus haute distinction.