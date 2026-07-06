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Education

Baccalauréat en Italie : une Sénégalaise signe un sans-faute et entre dans l’histoire de son lycée

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

il y a 1 jour 11406 Lectures 10 Commentaires | English
Baccalauréat en Italie : une Sénégalaise signe un sans-faute et entre dans l’histoire de son lycée

Baccalauréat en Italie : une Sénégalaise signe un sans-faute et entre dans l’histoire de son lycée

Fatoumata Binetou Ndiaye s’est distinguée cette année au baccalauréat italien. Âgée de 18 ans, elle a obtenu la note de 100/100, un résultat jamais enregistré auparavant à l’Institut Mattiussi-Pertini de Pordenone, où elle était scolarisée.

Cette performance récompense plusieurs années d’efforts et de sérieux. La jeune diplômée a été félicitée par ses enseignants ainsi que par ses camarades, qui saluent son engagement et son excellent parcours scolaire.

Issue d’une famille sénégalaise installée en Italie depuis près de trente ans, Fatoumata Binetou Ndiaye a grandi à Aviano, dans un environnement marqué par le wolof, le français et l’italien. Un cadre multiculturel qui a accompagné son parcours académique.

La jeune femme confie toutefois que son cursus n’a pas toujours été facile. Durant ses années de lycée, elle a été confrontée à des actes de racisme et à des périodes de doute. Malgré ces difficultés, elle a poursuivi ses études avec détermination jusqu’à décrocher la plus haute distinction au baccalauréat.

Avec ce résultat, Fatoumata Binetou Ndiaye entre dans l’histoire de son établissement et signe un parcours qui illustre les fruits du travail, de la persévérance et de la résilience.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Fatoumata Binetou Ndiaye, 18 ans, a obtenu 100/100 au baccalauréat italien, un résultat inédit à l’Institut Mattiussi-Pertini de Pordenone. - Issue d’une famille sénégalaise installée en Italie depuis trente ans, elle a grandi à Aviano dans un cadre multiculturel mêlant wolof, français et italien. - Durant son lycée, elle a subi des actes racistes et des doutes, mais a persévéré jusqu’à décrocher la plus haute distinction.
Auteur: Laïka NZANGUILA BA
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (10)

Trier par :
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    Congrats ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Felicitations a ses parents. C'est pas evident avec la mauvauise influence en Occident.
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    Ngor Gningue il y a 1 jour
    Quels commentaires méchants !!! La note maxiùmale absolue ne vaut pas de félicitations ??? Moi je lui tire mon chapeau et lui dis " BRAVO". Si votre fille ou nièce aura fait pareille prouesse, on en parlera.
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    NTS il y a 1 jour
    Bravo!!! Way to GO....
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    Italydeyye il y a 1 jour
    Italy deyyy diarout dara.. il parait que beaucoup de familles senegalaises inscrivent leurs enfants soit au Senegal ou en France. L'enseignement ne vaut rien et 89 % des italiens qui ont des diplomes vivent au UK , lolou je l'ai constate moi meme.. Doynawar.. en tout cas ma niece a inscrit tous ses enfants en France.. Diangou Italien, Italien yi sakh si senn bopen fonkou niou ko . mais Bravo young woman.. the world is yours! fly fly fly
  • image
    Atassaaaa il y a 1 jour
    Quel joli sourikh😍
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    diakhle il y a 1 jour
    Wali est ce nouvelle leu? moi jai des nieces et neveux qui ont fait leur high school graduation a 16 ans dans de grands lycees aux USA.. SOkhla wouniou def publicite.. je suis un peu perdue dans cette rubrique.. nakh kaat li important moye nga amm admission dans de grandes ecoles prestigieuses.. manamm universites. Jai rien compris sur cet article et quel est l'interet..?? moyenn..?? senegalais daal niou beug guisse lenn ma.. Mangui ni..
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    elzo il y a 1 jour
    Elle a obtenu 100 sur 100, 20 sur 20 a toutes les epreuves. Tu comprends maintenant lexploit

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