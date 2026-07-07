Baccalauréat général 2026 à Kaffrine : un premier tour marqué par une nette progression du taux de réussite
Les résultats du premier tour du Baccalauréat général 2026 dans l’Inspection d’Académie de Kaffrine affichent une amélioration significative par rapport à la session précédente. Les statistiques officielles révèlent une hausse du taux de réussite, du nombre d’admis et des mentions, traduisant des performances globalement encourageantes des candidats de la région.
Au total, 4 102 candidats étaient inscrits cette année, dont 2 353 filles et 1 749 garçons. Parmi eux, 3 955 candidats ont effectivement composé les épreuves, soit 2 273 filles et 1 682 garçons.
À l’issue du premier tour, 775 candidats ont été déclarés admis d’office, dont 424 garçons et 351 filles, représentant un taux global de réussite de 19,6 %. En outre, 1 174 candidats ont été déclarés admissibles et disputeront les épreuves du second groupe afin de tenter de décrocher leur diplôme.
Les résultats enregistrent une progression sensible par rapport à la session 2025. Le nombre d’admis passe de 550 à 775, soit 225 lauréats supplémentaires, tandis que le taux de réussite progresse de 15 % à près de 20 %, soit une hausse de près de 4,6 points.
Les performances varient selon les séries. La série S1 réalise un parcours remarquable avec un taux de réussite de 100 %, tous les cinq candidats ayant été admis dès le premier tour. Parmi les séries les plus performantes figurent également la L-AR, qui affiche un taux de réussite de 30,8 %, ainsi que la LA avec 21,1 %.
Les séries L2 et L’1, qui regroupent le plus grand nombre de candidats, enregistrent respectivement des taux de réussite de 18,7 % et 10,8 % au premier tour.
Les résultats sont également marqués par une amélioration du nombre de mentions. Cette année, 194 mentions ont été décernées, contre 112 en 2025, soit une augmentation de 82 distinctions. Elles se répartissent en 2 mentions Très Bien, 23 mentions Bien et 169 mentions Assez Bien, témoignant d’une progression qualitative des performances des candidats.
Ces statistiques traduisent les efforts conjoints des autorités académiques, des équipes pédagogiques, des élèves et des parents d’élèves pour améliorer les résultats scolaires dans la région de Kaffrine. Les regards sont désormais tournés vers les épreuves du second groupe, où plus d’un millier de candidats tenteront de rejoindre la liste des nouveaux bacheliers de la session 2026.
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