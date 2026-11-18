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Auteur: Senewebnews

Crise au Lycée Maurice Delafosse : Les agents lèvent leur mot d'ordre de grève après une audience avec le ministre Idrissa Samb

​La tension est retombée au sein du Lycée Technique Industriel Maurice Delafosse (LTID) de Dakar. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Idrissa Samb, a annoncé avoir accordé une audience, le lundi 16 novembre 2026, au collectif des agents de l'établissement mobilisé contre la nomination du nouveau proviseur. Cette rencontre de médiation s'est déroulée en présence de ses proches collaborateurs ainsi que de l'Inspecteur d'Académie de Dakar.

​Durant les discussions, la délégation syndicale et administrative a pu exposer librement ses préoccupations et les motifs de sa contestation. En réponse, l'autorité ministérielle a tenu à défendre la régularité du processus de désignation : « J’ai tenu à rappeler avec transparence que cette nomination résulte d’une procédure rigoureuse incluant un appel à candidatures, un comité de sélection élargi garantissant ainsi sa pleine légitimité et son caractère irrévocable », a précisé Idrissa Samb.

​Reprise des cours et maintien du dialogue social

​Malgré le maintien ferme de la décision administrative, les échanges francs ont permis de désamorcer le mouvement d'humeur. Le ministre a ainsi salué « le sens des responsabilités des agents » et les a vivement remerciés « d’avoir levé leur mot d'ordre de grève, permettant ainsi la reprise normale des enseignements au sein de l’établissement ».

​Réaffirmant sa méthode de gouvernance basée sur la concertation, Idrissa Samb a souligné que son département ministériel « demeure résolument engagé dans une dynamique de dialogue permanent et constructif avec l'ensemble des partenaires sociaux, afin de consolider un climat apaisé et propice à l'excellence de notre système éducatif ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre Idrissa Samb a accordé une audience le lundi 16 novembre 2026 au collectif des agents du Lycée Maurice Delafosse. - Le ministre a défendu la régularité du processus de nomination du nouveau proviseur, qu'il qualifie d'irrévocable. - Les agents ont levé leur mot d'ordre de grève, permettant la reprise normale des enseignements.