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Auteur: Yandé DIOP

Délocalisation du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall : Deux jours de suspension des cours pour préparer le redéploiement

La direction du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall a annoncé une suspension des cours les mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2026. Cette pause doit permettre aux acteurs de la communauté éducative d'effectuer une visite de reconnaissance au complexe scolaire Bibi Ndiaye, retenu pour accueillir une partie des élèves dans le cadre de la délocalisation de l'établissement. Le processus de délocalisation entre ainsi dans une nouvelle phase. Dans une note de service datée du 17 novembre 2026, le chef d'établissement a informé la communauté éducative des nouvelles dispositions prises pour le relogement des élèves. À l'issue d'une assemblée générale consacrée à cette question, deux sites ont été retenus : le complexe scolaire Bibi Ndiaye et le lycée scientifique de Grand Dakar.

​Dans le dispositif annoncé, les élèves de terminale de l'École nationale de police ainsi que ceux des autres niveaux du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall seront transférés au complexe scolaire Bibi Ndiaye. Les élèves qui fréquentent déjà le lycée scientifique de Grand Dakar y resteront.

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​Pour faciliter la visite de reconnaissance du complexe scolaire Bibi Ndiaye par les différents acteurs concernés, les cours sont suspendus pendant deux jours, les 18 et 19 novembre, pour l'ensemble des niveaux. La reprise est fixée au vendredi 20 novembre 2026 à partir de 8 heures, aussi bien sur le site de Bibi Ndiaye qu'à Grand Dakar.

​Toutefois, cette organisation pourrait encore évoluer. La direction précise que les négociations se poursuivent en vue d'un relogement intégral des élèves sur un site unique, celui du complexe scolaire Bibi Ndiaye. En attendant l'issue de ces discussions, les élèves et leurs familles devront s'adapter à cette organisation provisoire, mise en place pour assurer la continuité pédagogique dans le contexte de la délocalisation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les cours sont suspendus les 18 et 19 novembre pour tous les niveaux afin de permettre une visite de reconnaissance au complexe scolaire Bibi Ndiaye. - Les élèves de terminale de l'École nationale de police et ceux des autres niveaux du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall seront transférés au complexe scolaire Bibi Ndiaye ; les élèves du lycée scientifique de Grand Dakar y resteront. - La reprise est fixée au vendredi 20 novembre 2026 à 8 heures, et des négociations se poursuivent pour un relogement intégral sur le site unique de Bibi Ndiaye.