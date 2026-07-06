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Auteur: Senewebpost

il y a 2 jours

Deux doctorants de l’Ucad distingués en Afrique du Sud et au Maroc

Les étudiants de l’Ucad continuent à se distinguer à l’international dans différents domaines. Après la santé, deux doctorants ont remporté chacun le meilleur prix dans son domaine. L’une s’appelle Léna Sy Seye, Best Junior Scholar Paper Award lors de la Diana International Research Conference (DIRC) 2026, en Afrique du Sud. Et l’autre, Ibrahima Faye prix de la meilleure communication décerné aux Doctoriales de l’Université de Taroudant-Agadir, au Maroc.

Léna Sy a été deux fois finaliste (2024 et 2025) du concours Ma Thèse en 180 secondes. Dans ses recherches, elle explore les trajectoires de mères sénégalaises ayant fait de leur expérience du handicap un levier d'engagement entrepreneurial et social.

Cette édition a rassemblé plus d'une centaine de chercheurs issus de plus de soixante pays. Les travaux présentés portaient notamment sur l'entrepreneuriat social, le numérique, les écosystèmes entrepreneuriaux, les politiques publiques et les approches contextualisées de l'entrepreneuriat féminin, en particulier dans les pays du Sud. Sur les 97 résumés retenus, 17 articles complets représentant les cinq continents ont été sélectionnés pour concourir aux Best Paper Awards.

Quant Ibrahima Faye, étudiant à la FST, il s’est penché sur les huiles extraites du bissap rouge et blanc. La variété rouge, extraite à froid, a affiché une stabilité oxydative avec une durée de conservation pouvant atteindre environ cinq ans à 20 °C. D’autres mesures (DPPH et FRAP) ont confirmé le potentiel antioxydant de ces huiles.

Cette étude s’annonce prometteuse en ce sens qu’elle apporte des données essentielles pour améliorer la production et la standardisation des huiles végétales jusque-là peu connues. En fait, ces informations sur les qualités nutritives et les durées de stockage pourront impacter positivement la protection de ces huiles et leur commercialisation.

Dans cette perspective, un travail de comparaison des graines sélectionnées en fonction des localités du pays permettrait de déterminer les relations entre les rendements et les conditions agroécologiques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Léna Sy Seye a remporté le Best Junior Scholar Paper Award à la Diana International Research Conference (DIRC) 2026 en Afrique du Sud. - Ibrahima Sy a obtenu le prix de la meilleure communication aux Doctoriales de l’Université de Taroudant-Agadir au Maroc. - Les recherches d’Ibrahima Sy portent sur les huiles extraites du bissap rouge et blanc, avec une stabilité oxydative et un potentiel antioxydant confirmés.