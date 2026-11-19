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Auteur: Cheikhou AIDARA

Distinction honorifique : Le Recteur de l’UCAD élevé au rang d’Officier de l’Ordre international des Palmes académiques du CAMES

En marge de la cérémonie officielle de remise des attestations du 23ᵉ Concours d’agrégation du CAMES, tenue le mercredi 18 novembre 2026 à Bangui, en République centrafricaine, le Professeur Alioune Badara Kandji, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre international des Palmes académiques du CAMES, a appris Seneweb.

Cette distinction honorifique vient saluer les services rendus à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique en Afrique, ainsi que l’engagement en faveur du développement et du rayonnement de l’espace académique africain.

Elle constitue une reconnaissance institutionnelle du parcours du Recteur et de sa contribution au développement de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération universitaire.

À travers cette distinction, c’est également l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, son engagement en faveur de l’excellence académique et sa contribution au rayonnement de l’enseignement supérieur africain, qui sont mis à l’honneur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Professeur Alioune Badara Kandji, Recteur de l'UCAD, a été élevé au rang d'Officier de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES. - La distinction a été remise en marge de la cérémonie des attestations du 23ᵉ Concours d'agrégation du CAMES, le mercredi 18 novembre 2026 à Bangui. - Cette reconnaissance salue les services rendus à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en Afrique, ainsi que la contribution de l'UCAD à l'excellence académique.