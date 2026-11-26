Education

Auteur: Astou SOW (correspondante à Podor)

Éducation : les Fondations Sonatel et Orange distribuent 540 kits scolaires aux élèves démunis de Podor

La Fondation Sonatel et la Fondation Orange, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, poursuivent leur engagement en faveur de la scolarisation des enfants issus de familles démunies. Dans le cadre de cette initiative nationale portant sur 10 000 kits scolaires à travers le Sénégal, le département de Podor bénéficie d’un lot de 540 kits, dont la remise a été lancée à l’école Ndioum 2.

​La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives locales de l’arrondissement de Ndioum, de l’inspecteur d’académie de Podor, Modou Ndiaye, ainsi que des acteurs de la communauté éducative. Ces fournitures sont destinées en priorité aux élèves issus de ménages vulnérables afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.

​Prenant la parole lors de la rencontre, l’inspecteur d’académie de Podor, Modou Ndiaye, a insisté sur la rigueur de l’opération : « Ces intrants feront l’objet d’une distribution transparente et équitable, avec un suivi sur le terrain », a-t-il assuré.

​Chaque kit est composé d’un sac à dos, de manuels de mathématiques et de français, de cahiers, de stylos, de crayons ainsi que de matériel de géométrie. Pour sa part, la directrice de la Fondation Sonatel, Ndèye Coura Sow, a réaffirmé la détermination de sa structure à veiller à une répartition équitable au profit des élèves les plus nécessiteux.

​Après les étapes de Kédougou, de la Casamance et de Tomboronkoto, cette caravane solidaire se poursuit dans d’autres localités du pays pour réduire les inégalités d’accès aux fournitures scolaires et promouvoir une école plus inclusive.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les Fondations Sonatel et Orange ont distribué 540 kits scolaires aux élèves démunis du département de Podor, dans le cadre d'une initiative nationale portant sur 10 000 kits. - La remise a été lancée à l'école Ndioum 2, en présence des autorités administratives locales, de l'inspecteur d'académie de Podor Modou Ndiaye et des acteurs de la communauté éducative. - Chaque kit comprend un sac à dos, des manuels de mathématiques et de français, des cahiers, des stylos, des crayons et du matériel de géométrie.