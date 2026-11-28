Education

Auteur: Ousmane DICKO

Enseignement du français: Quand l’esprit sportif inspire les professeurs

Sur le terrain comme dans une salle de classe, la réussite est rarement une affaire individuelle. L’esprit d’équipe, la solidarité, la loyauté et la fraternité sont autant de valeurs qui rapprochent le sport et l’enseignement du français selon les spécialistes de cette langue. Et C’est autour de cette convergence que l’Association sénégalaise des professeurs de français a célébré la Journée internationale du professeur de français sous le thème «Sport et langues ». Une occasion de repenser les pratiques pédagogiques et de faire du sport un véritable outil au service de l’apprentissage.

Pour Mamadou Dramé, président de ladite association, cette journée est avant tout une occasion de rendre hommage à l’engagement quotidien des enseignants. « Nous sommes là aujourd’hui pour procéder à la célébration de la Journée internationale du professeur de français. Une journée qui est célébrée chaque année dans tous les pays pour rendre hommage au travail que les professeurs de français abattent tous les jours dans nos salles de classe », a-t-il rappelé.

Cette journée est également un cadre de réflexion sur les méthodes pédagogiques et les valeurs éducatives. Le thème retenu cette année invite ainsi à établir un parallèle entre la pratique sportive et l’apprentissage du français, notamment autour de la notion de travail collectif.

Pour Mamadou Dramé, les valeurs véhiculées par le sport peuvent constituer une source d’inspiration pour les pratiques en classe. Il s’agit notamment de montrer comment l’esprit d’équipe, la solidarité et le respect des règles, qui caractérisent les activités sportives, peuvent être transposés dans l’environnement scolaire.

Plusieurs acteurs du monde sportif et associatif sont associés à cette initiative. Des débats sont notamment prévus avec la participation de l’ASC Jaraaf, d’Armor FC et du club Africa Foot. Ces échanges permettront de croiser les expériences et de mieux comprendre les liens entre sport, langue et éducation.

Ce travail sera mené conjointement par l’Association sénégalaise des professeurs de français et leurs collègues de l’Institut français du Sénégal. L’objectif est de proposer des outils pédagogiques pratiques, facilement exploitables dans les salles de classe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Association sénégalaise des professeurs de français a célébré la Journée internationale du professeur de français sous le thème «Sport et langues». - Mamadou Dramé, président de l'association, estime que les valeurs du sport peuvent inspirer les pratiques en classe. - Des débats sont prévus avec l'ASC Jaraaf, Armor FC et Africa Foot, en collaboration avec l'Institut français du Sénégal.