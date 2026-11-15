Education

Auteur: Adama Sy

Le plan sur mesure de Guirassy pour les 104 élèves-athlètes des JOJ

Briller sur les terrains sans décrocher en classe. C'est le défi que le ministère de l'Éducation nationale entend relever avec les 104 élèves-athlètes ayant participé aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le 13 novembre 2026, à Dakar, le ministre Moustapha Mamba Guirassy leur a remis des ordinateurs portables, accompagnés d'un dispositif destiné à préserver leur parcours scolaire malgré les exigences de la haute compétition.

​Au-delà de ces équipements informatiques, chaque bénéficiaire disposera d'un professeur référent au sein de son établissement ainsi que d'un plan de rattrapage personnalisé pour récupérer les cours manqués pendant les entraînements, les déplacements et les compétitions. Les plateformes numériques du ministère, notamment RAMATU et PLANETE, seront également mises à contribution afin de faciliter l'accès aux enseignements, en classe comme à domicile ou lors des déplacements.

​L'objectif est clair : éviter que les ambitions sportives ne se construisent au détriment de la réussite académique. Lors de la cérémonie, Moustapha Mamba Guirassy a rappelé que la discipline, la persévérance et le dépassement de soi, cultivés sur les aires de compétition, constituent aussi des ressorts essentiels du succès à l'école. Il a ainsi invité les jeunes bénéficiaires à maintenir le même engagement dans leurs études, soulignant qu'ils n'ont pas à choisir entre le stade et la salle de classe.

​À travers cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale entend prolonger l'héritage des JOJ Dakar 2026 bien au-delà des performances sportives. Car les champions d'aujourd'hui doivent aussi pouvoir préparer leur avenir professionnel de demain. Au Sénégal, l'ambition est désormais de faire rimer excellence sportive et réussite scolaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 13 novembre 2026, le ministre Moustapha Mamba Guirassy a remis des ordinateurs portables aux 104 élèves-athlètes des JOJ Dakar 2026. - Chaque bénéficiaire disposera d'un professeur référent et d'un plan de rattrapage personnalisé, avec l'appui des plateformes RAMATU et PLANETE. - L'objectif est d'éviter que les ambitions sportives nuisent à la réussite académique.