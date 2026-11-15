Le plan sur mesure de Guirassy pour les 104 élèves-athlètes des JOJ
Briller sur les terrains sans décrocher en classe. C'est le défi que le ministère de l'Éducation nationale entend relever avec les 104 élèves-athlètes ayant participé aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le 13 novembre 2026, à Dakar, le ministre Moustapha Mamba Guirassy leur a remis des ordinateurs portables, accompagnés d'un dispositif destiné à préserver leur parcours scolaire malgré les exigences de la haute compétition.
Au-delà de ces équipements informatiques, chaque bénéficiaire disposera d'un professeur référent au sein de son établissement ainsi que d'un plan de rattrapage personnalisé pour récupérer les cours manqués pendant les entraînements, les déplacements et les compétitions. Les plateformes numériques du ministère, notamment RAMATU et PLANETE, seront également mises à contribution afin de faciliter l'accès aux enseignements, en classe comme à domicile ou lors des déplacements.
L'objectif est clair : éviter que les ambitions sportives ne se construisent au détriment de la réussite académique. Lors de la cérémonie, Moustapha Mamba Guirassy a rappelé que la discipline, la persévérance et le dépassement de soi, cultivés sur les aires de compétition, constituent aussi des ressorts essentiels du succès à l'école. Il a ainsi invité les jeunes bénéficiaires à maintenir le même engagement dans leurs études, soulignant qu'ils n'ont pas à choisir entre le stade et la salle de classe.
À travers cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale entend prolonger l'héritage des JOJ Dakar 2026 bien au-delà des performances sportives. Car les champions d'aujourd'hui doivent aussi pouvoir préparer leur avenir professionnel de demain. Au Sénégal, l'ambition est désormais de faire rimer excellence sportive et réussite scolaire.
Commentaires (4)
C’est aux elites aux decideurs de motiver d’enthousiasmer mais surtout soutenir la jeunesse de ce pays pour les faire exceller dans tous les domaines avec des discours intelligents responsables francs pouvant faire un declic dans leur conscience c’est ce dont ce pays devrait s’atteler pour assurer une releve digne pour le developpement de notre senegal
Et non du gatsa gatsa comme le veut Sa Fitna l’incompetent et l’insastisfait Petit Mec de la République
Ça au moins, c’est un État qui anticipe
Guirassy, vos idées, vos actes m’impressionnent
Vous êtes un manager moderne
Faudra penser à coacher les autres membres du Gouvernement en commençant par le PM qui est complètement au nord.
félicitations
Et Bravo encore aux élèves athlètes
Vous nous avez honoré
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