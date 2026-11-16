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Auteur: Adama SY

Manuels scolaires au sénégal : la cosydep alerte sur un marché insuffisamment régulé

À chaque rentrée scolaire, les familles doivent faire face à une facture toujours plus lourde pour assurer la scolarité de leurs enfants. En 2026-2027, la polémique autour des prix des manuels Didactikos remet sur la table une question essentielle : comment garantir l'accès aux ressources pédagogiques sans transformer le livre scolaire en charge supplémentaire pour les ménages ? Face aux dysfonctionnements du marché, la COSYDEP plaide pour une régulation publique plus rigoureuse.

Selon les parents d'élèves interrogés, les manuels Didactikos coûteraient entre 3 000 et 7 000 francs CFA. Les promoteurs de la collection avancent toutefois des tarifs compris entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Au-delà de cette différence d'appréciation, la controverse révèle des préoccupations plus profondes sur le fonctionnement du marché du livre scolaire au Sénégal.

Depuis les orientations de la politique nationale du manuel scolaire de 2013, l'ouverture du marché à plusieurs éditeurs devait favoriser la concurrence, diversifier l'offre et améliorer la qualité des ouvrages. Mais des difficultés persistent : disponibilité des livres, concentration de l'offre autour de certains éditeurs, modalités de prescription dans les établissements et renouvellement fréquent des éditions.

C'est notamment cette dernière pratique qui suscite des inquiétudes. Lorsque de nouvelles éditions sont exigées alors que les précédentes restent conformes aux programmes, les familles sont contraintes de supporter des dépenses supplémentaires. Les possibilités de réutilisation et de transmission des ouvrages entre élèves s'en trouvent également réduites. Une situation qui accentue les inégalités entre les ménages, alors que le coût des livres vient s'ajouter à celui des cahiers d'activités et des autres fournitures scolaires.

Pour la COSYDEP, le manuel scolaire doit avant tout rester un outil au service du droit à l'éducation et de la réussite des élèves. Si la liberté d'entreprendre des éditeurs est légitime, elle ne saurait s'exercer en dehors de tout encadrement public. L'organisation appelle ainsi à un marché transparent, concurrentiel et effectivement régulé, où les exigences pédagogiques et l'accessibilité financière priment sur les seuls intérêts commerciaux.

Derrière la polémique sur les prix se joue finalement une question de justice scolaire : l'accès aux outils indispensables à l'apprentissage doit-il dépendre des moyens financiers des parents ? Pour la COSYDEP, une régulation plus rigoureuse du marché constitue un impératif pour faire du manuel scolaire un levier de réussite plutôt qu'une charge supplémentaire pour les familles.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon les parents, les manuels Didactikos coûtent entre 3 000 et 7 000 francs CFA, tandis que les promoteurs avancent des tarifs de 3 000 à 5 000 francs CFA. - La COSYDEP pointe des difficultés persistantes : disponibilité des livres, concentration de l'offre, modalités de prescription et renouvellement fréquent des éditions. - La COSYDEP plaide pour un marché transparent, concurrentiel et effectivement régulé, où les exigences pédagogiques et l'accessibilité financière priment sur les intérêts commerciaux.