Manuels scolaires frauduleux : Moustapha Mamba Guirassy fixe un ultimatum aux éditeurs

Education

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Manuels scolaires frauduleux : Moustapha Mamba Guirassy fixe un ultimatum aux nouvelles éditeurs

Face aux dérives constatées sur le marché du livre scolaire, le Ministère de l’Éducation nationale, sous la conduite de Moustapha Mamba Guirassy, a décidé de sévir. Dans un communiqué officiel publié le 13 novembre 2026 à Dakar, l’autorité dénonce des pratiques illégales portant lourdement atteinte au pouvoir d’achat des familles.

L'attention du ministère a été attirée sur des agissements condamnables imputés à certains éditeurs. Ces derniers s'adonnent à la modification illégale des années d'édition ou des contenus de manuels scolaires pourtant initialement agréés. Une telle démarche constitue, selon le ministère, une violation directe des engagements contractuels et de la réglementation en vigueur, tout en contraignant artificiellement les parents d'élèves.

Face à cette situation jugée intolérable, le Ministère de l’Éducation nationale ne compte pas transiger et brandit un ensemble de sanctions rigoureuses.

En premier lieu, une mise en demeure d'un délai de quinze jours est accordée aux éditeurs contrevenants pour retirer de tous les circuits de distribution les versions modifiées et rétablir exclusivement la version initialement agréée. À l'expiration de ce délai, tout titre non conforme fera l'objet d'une suspension immédiate de son agrément, suivie d'une saisine de la Commission Nationale d'Agrément pour un retrait définitif et une radiation.

De plus, les faits s'apparentant à des pratiques commerciales déloyales seront signalés aux services compétents du Ministère en charge du Commerce, et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires et d'actions en réparation. Pour veiller au respect de ces dispositions, des missions de contrôle inopinées seront menées dans les établissements scolaires, les librairies et les points de vente du territoire national.

Enfin, le ministère rappelle qu'aucun chef d'établissement ou enseignant ne peut exiger sur une liste de fournitures une année d'édition déterminée pour un manuel agréé. Quiconque imposerait une version non agréée engagera sa responsabilité personnelle et s'exposera à des sanctions administratives.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministère de l'Éducation nationale dénonce des éditeurs modifiant illégalement les années d'édition ou les contenus de manuels scolaires pourtant agréés. - Les éditeurs contrevenants disposent d'un délai de quinze jours pour retirer les versions modifiées et rétablir la version initialement agréée, sous peine de suspension puis de retrait définitif de l'agrément. - Le ministère rappelle qu'aucun chef d'établissement ou enseignant ne peut exiger une année d'édition déterminée pour un manuel agréé.