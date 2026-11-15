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Manuels scolaires frauduleux : Moustapha Mamba Guirassy fixe un ultimatum aux éditeurs

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

3963 Lectures 11 Commentaires | English
Manuels scolaires frauduleux : Moustapha Mamba Guirassy fixe un ultimatum aux éditeurs

Manuels scolaires frauduleux : Moustapha Mamba Guirassy fixe un ultimatum aux nouvelles éditeurs

Face aux dérives constatées sur le marché du livre scolaire, le Ministère de l’Éducation nationale, sous la conduite de Moustapha Mamba Guirassy, a décidé de sévir. Dans un communiqué officiel publié le 13 novembre 2026 à Dakar, l’autorité dénonce des pratiques illégales portant lourdement atteinte au pouvoir d’achat des familles.  

L'attention du ministère a été attirée sur des agissements condamnables imputés à certains éditeurs. Ces derniers s'adonnent à la modification illégale des années d'édition ou des contenus de manuels scolaires pourtant initialement agréés. Une telle démarche constitue, selon le ministère, une violation directe des engagements contractuels et de la réglementation en vigueur, tout en contraignant artificiellement les parents d'élèves.  

Face à cette situation jugée intolérable, le Ministère de l’Éducation nationale ne compte pas transiger et brandit un ensemble de sanctions rigoureuses.

En premier lieu, une mise en demeure d'un délai de quinze jours est accordée aux éditeurs contrevenants pour retirer de tous les circuits de distribution les versions modifiées et rétablir exclusivement la version initialement agréée. À l'expiration de ce délai, tout titre non conforme fera l'objet d'une suspension immédiate de son agrément, suivie d'une saisine de la Commission Nationale d'Agrément pour un retrait définitif et une radiation.  

De plus, les faits s'apparentant à des pratiques commerciales déloyales seront signalés aux services compétents du Ministère en charge du Commerce, et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires et d'actions en réparation. Pour veiller au respect de ces dispositions, des missions de contrôle inopinées seront menées dans les établissements scolaires, les librairies et les points de vente du territoire national.  

Enfin, le ministère rappelle qu'aucun chef d'établissement ou enseignant ne peut exiger sur une liste de fournitures une année d'édition déterminée pour un manuel agréé. Quiconque imposerait une version non agréée engagera sa responsabilité personnelle et s'exposera à des sanctions administratives.  

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministère de l'Éducation nationale dénonce des éditeurs modifiant illégalement les années d'édition ou les contenus de manuels scolaires pourtant agréés. - Les éditeurs contrevenants disposent d'un délai de quinze jours pour retirer les versions modifiées et rétablir la version initialement agréée, sous peine de suspension puis de retrait définitif de l'agrément. - Le ministère rappelle qu'aucun chef d'établissement ou enseignant ne peut exiger une année d'édition déterminée pour un manuel agréé.
Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB
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Commentaires (11)

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    Jules il y a 15 heures
    Aux nouveaux éditeurs bok!
  • avatar
    Khalifa il y a 15 heures
    🤣🤣🤣🤣😅
  • avatar
    Avis il y a 14 heures
    Si je pense en plus qu'elle parle de manuels scolaires, avec une faute pareille !
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    Jean-le-fou il y a 15 heures
    Franchement c'est ce qu'on appelle le médecin après la mort. Peut-être pour faire l'autopsie. Depuis le 12 octobre vous étiez en train de dormir alors. Ce ministre merite une défenestration immédiate.
    Comme l'a si bien dit CarlouD "hier, leurs pères dirigeaient nos pères, aujourdhui, ils nous dirigent, demain leurs enfants dirigeront les nôtre". Lui n'est-il pas du système qu'il pretend combattre.
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    Samb il y a 15 heures
    Merci monsieur le ministre il faut aller jusqu'au bout avec ces criminel economiques et leurs com0lices au niveau des établissements scolaires
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    SenegalRek il y a 15 heures
    Le mal est profond il faudra analyser cette situation de dérive généralisée dans tous les secteurs économiques et sociales du pays. Il nous faut plus de sérieux plus de rigueur et d'anticipation pour remettre les choses en ordre. Deux mois après l'ouverture on alerte sur de faux manuels. Quel est le sort qui va être réservé aux parents ayant déjà acheté leurs livres. Ces pratiques d'imposer des versions datée existaient depuis bien longtemps dans des établissements privés et on a laissé faire
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    Zeaa il y a 14 heures
    Félicitations
    Virez ́es tous
    Un manuel pour un an, c'est de la escroquerie
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    Education il y a 14 heures
    C'est grave. Monsieur le Ministre il faut aller jusqu'au bout. Ce qui se passe surtout dans les écoles privées c'est une vraie anarque. Il faut résoudre ce problème une bonne fois. Il faut aussi vérifier les écoles privées de Ouest foire, les parents souffrent.
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    Klient sweet il y a 14 heures
    Le suivi incombe aux parents d'elèves. A vous d'affronter les etablissements et dénoncer les délinquants
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    Tapha il y a 13 heures
    Commencons par les profs qui creent leurs propres fascicules pour les vendre aux eleves, alors que les livres agrees sont dans les librairies. Ensuite c’est a l’Etat d’imposer les livres du programme de chaque classe. Chaque classe de n’importe quelle ecole doit avoir le meme livre et meme programme et puis on s’etonne que les resultats a l’ecole ou aux examens( CEFE, BREVET OU BAC) sont catastrophiques.
  • avatar
    Hhjjfjjfjj il y a 13 heures
    Juste une question est-ce normal à hyacinth THIANDOUM de vendre des manuels moraux qui parlent de masturbation?

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