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Polémique sur les manuels scolaires : Le ministère de l’Éducation met formellement en demeure les éditeurs et avertit sur les listes de fournitures

Auteur: Youssouf SANE

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Polémique sur les manuels scolaires : Le ministère de l’Éducation met formellement en demeure les éditeurs et avertit sur les listes de fournitures

Polémique sur les manuels scolaires : Le ministère de l’Éducation met formellement en demeure les éditeurs et avertit sur les listes de fournitures

À l'ouverture des classes, nombreux ont été les parents d’élèves qui ont émis des récriminations à propos du « business des manuels scolaires » qui grève sévèrement leurs bourses. Le ministère de l’Éducation nationale vient de prendre des mesures à ce sujet.

Dans un communiqué de presse, Moustapha Mamba Guirassy dénonce des pratiques de certains éditeurs consistant à modifier illégalement les années d’édition ou les contenus de manuels pourtant déjà agréés.

Selon le ministre, ces agissements constituent une violation directe des engagements contractuels et de la réglementation en vigueur. Ils portent également, selon le communiqué, « lourdement atteinte au pouvoir d’achat des familles ».

Face à cette situation, il annonce une série de mesures fermes. Dans un premier temps, un délai de quinze jours est accordé aux éditeurs concernés pour retirer des circuits de distribution toutes les versions modifiées et rétablir exclusivement les versions officiellement agréées.

Passé ce délai, les sanctions pourraient être particulièrement lourdes. Le ministre prévient que tout titre non conforme fera l’objet d’une suspension immédiate de son agrément. Cette mesure sera suivie d’une saisine de la Commission nationale d’agrément en vue d’un retrait définitif et d’une radiation.

Moustapha Mamba Guirassy annonce également des poursuites contre les auteurs de ces pratiques commerciales jugées déloyales. Les faits signalés seront transmis aux services compétents du ministère du Commerce, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et actions en réparation.

"Aucune liste de fournitures ne peut imposer une année d’édition déterminée"

Mais les mesures ne concernent pas uniquement les éditeurs. Le ministre annonce aussi le renforcement des contrôles dans les établissements scolaires, les librairies et les différents points de vente sur l’ensemble du territoire national. Des missions de contrôle inopinées seront ainsi organisées pour veiller au respect des règles.

Le ministère met par ailleurs en garde les responsables d’établissements scolaires et les enseignants. Il rappelle qu'aucune liste de fournitures ne peut imposer une année d’édition déterminée pour un manuel agréé. Tout chef d’établissement ou enseignant qui exigerait une version non agréée engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des sanctions administratives.

Dans son communiqué, le ministre de l’Éducation nationale se veut catégorique : « Aucune dérogation ne sera accordée et aucun manquement ne restera sans suite. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministère de l’Éducation nationale met en demeure les éditeurs de retirer sous quinze jours les versions modifiées de manuels agréés et de rétablir les versions officielles. - Passé ce délai, tout titre non conforme fera l’objet d’une suspension immédiate d’agrément, puis d’une saisine de la Commission nationale d’agrément en vue d’un retrait définitif et d’une radiation. - Le ministre annonce le renforcement des contrôles dans les établissements, librairies et points de vente, et rappelle qu’aucune liste de fournitures ne peut imposer une année d’édition déterminée.
Auteur: Youssouf SANE
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Commentaires (22)

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    No name ⭐ Top commentaire il y a 22 heures
    Il faut communiquer sur les manuels agréés. Les parents d’élèves ne savent qui est agréé et qui ne l’est pas. Il faut publier une liste avant chaque rentrée.
  • avatar
    ssd il y a 17 heures
    le plus grave, c'est que certains manuels contiennent des exercices formulés de manière très confuse.
  • avatar
    Askanwi il y a 1 jour
    On est le 14 nov 2026...
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Franchement c'est ce qu'on appelle le médecin après la mort. Peut-être pour faire l'autopsie. Depuis le 12 octobre vous étiez en train de dormir alors. Ce ministre merite une défenestration immédiate.
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    Merci Mr le ministre il y a 1 jour
    Il faut continuer le nettoyage avec les écoles qui vendent des fournitures scolaires et imposent aux parents des livres à des prix exorbitants
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    Deug Nekhoul il y a 1 jour
    Il y va aussi du coût des tenues imposées, des soit disant initiation informatique à la maternelle pour des enfants de 3 ou 4 ans sans compter les tarifs exorbitant du transport avec les épaves qui leur servent de bus scolaire. Il est temps que l'état intervienne.
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    Jean-le-fou il y a 22 heures
    Vos enfants ne sont ils pas dans une école catholique située à Rufisque. En tout cas c'est ce que vous avez exactement décrit qui se passe là-bas. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à instituer un "cours de renforcement payant obligatpire" le samedi matin payable. Depuis quand un cours de renforcement peut-il etre obligatoire surtout lorsque c'est payant ? Le PRES de l'incompétent est aussi passé par là-bas avec une taxation de 18% de TVA à la cantine et au transport scolaires. Qui dit mieux. Alors que dans certains pays le transport scolaire est gratuit.
  • avatar
    Médecin après la mort il y a 1 jour
    Dégoûtant vraiment. Il faut pas me dire que le ministère n'était pas au courant de ces pratiques qui datent d'un moins d'un an. Walooooy! Wouy kou niouy walou?😚😚
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    Doywar il y a 21 heures
    Au début de l'année on donne une liste de fournitures exorbitante qui coûte une fortune. L’ecole vient de demander encore ce mois de novembre d'autres livres. En plus des montants de l'inscription trop élevé. Ma fille en classe de CE2 sente des douleurs à la poitrine à cause de lourd sac plein de livres sont je juge inutiles. Même moi son papa j'ai des difficultés pour soulever son sac.
    Dans une autre école privée qui se situe à Thies ou étudie un de mes enfants on nous impose de payer plus de 30.000 f pour des livres.
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    Hftjjhc il y a 1 jour
    À HYACINTH THIANDOUM leur livre moral parle de masturbation. Est-ce normal ???????????
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    ?? il y a 1 jour
    peut-etre quelques pages de trop ! ne jamais oublier l'age et la sensibilite des enfants...
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    ??!? il y a 1 jour
    ca aurait fini par 'imposer l’annee de recolte du coton pour des uniformes.
    merci de mettre fin à cet Ajjuma Bu ñuul des editeurs qui font la fete, pendant que des etablissements dressent leurs listes et des parents font leurs prieres pour boucler le budget..
  • avatar
    A53 il y a 1 jour
    vraiment ce ministre est un farceur attendre jusqu'au mois de novembre bientôt décembre pour fustiger les manuels scolaires et les couts trop chers des fournitures c'est un plaisantin et il ne nous respecte pas
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    Azer il y a 1 jour
    Enfin merci pour le ministre des mettre fin à la escroquerie des manuels qui ne durent su une année
    Faites du suivi sur ces mesures
    Nous sommes morts
    Je ne suis pas diomaye mais merci ministre di peuple
  • avatar
    Benewaay il y a 22 heures
    Et pas que les manuels monsieur le Ministre. Il faut aussi contrôler les coûts exorbitants des frais d'inscription que rien be justifie, les tenues imposées chaque année alors certains ont encore leurs tenues de l'année dernière impeccables, les tenues de sports alors que cette activité est inexistante pour certaines classes, enfin les "inscriptions" à des cours de renforcement obligatoires pour certaines classes, dispensés par le titulaire de la classe et exigible " à l'avance " avant même que le cours ne soit dispensé.
    Bref la liste est loin d'être exhaustive. Et pour ceux qui me diront d'aller dans le public je leur demande de demander à l’État de se désengager du contrôle de tôt le secteur privé.
  • avatar
    Rambo il y a 21 heures
    Incompétent
  • avatar
    Kirene il y a 20 heures
    Didactikos Didactikos Didactikos la dictature
  • avatar
    Tuteur il y a 19 heures
    Mais franchement vous êtes en retard . Médecin après à mort. Franchement il y’a de la dictature des écoles privées et les parents d’élèves sont impuissants face à la forfaiture. L’Etat a travers le ministère de l’éducation ne contrôle absolument rien du tout. C’est de la farce !
  • avatar
    iba il y a 16 heures
    mesure tardive mais on salue vraiment et on espère qu'il y aura une bonne application et suivi.
    il y a du travail à faire dans le secteur de l'éducation. I C'est du business sur le dos des parents.
    je te dis juste une classe de CP tu te retrouves avec une facture de fournitures inexplicables. C'est incompréhensible et tu es obligé de l'acheter.
  • avatar
    mor il y a 16 heures
    c'est ça on te force même des cours de renforcement obligatoire que tu dois payer. Si ton enfant ne le fait pas , il est sanctionné.
    Mais le parent est libre de décider d'avoir un répétiteur à domicile pour son enfant donc pourquoi forcer ses cours de renforcement obligatoires.
    Don Bosco Nord foire et d'autres établissement le font même pour les élèves en classe de CM2.
  • avatar
    parent il y a 16 heures
    D autres écoles fabriquent leurs propres manuels et les rajoutent dans la liste de fournitures de l'éléve et il doit obligatoirement les acheter. C'est pas possible.

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