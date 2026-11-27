Education

Auteur: Cheikh CAMARA, Correspondant à Thiès

Pr. Mouhamed Fadel Niang élu président de l’Association des universités techniques et polytechniques d’Afrique

Le professeur Mouhamed Fadel Niang, directeur de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) Abdoulaye Ly de Thiès et coordonnateur du Réseau interuniversitaire des sciences et d’éducation professionnelle (RISEP), a été porté à la présidence de l’Association des universités techniques et polytechniques d'Afrique (ATUPA), pour un mandat de deux ans. C'était lors d'une assemblée générale tenue le 26 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya.

L’élection du Pr. Niang à ce poste de responsabilité est une reconnaissance de son engagement indéfectible envers l'enseignement supérieur technique et professionnel sur le continent africain.

Avec des années d’expérience dans le secteur éducatif, il a su démontrer l'importance cruciale d'une formation adaptée aux exigences du marché du travail et des nouvelles technologies. Une élection qui intervient à un moment où les universités techniques et polytechniques doivent relever des défis majeurs, notamment ceux liés à l'employabilité des diplômés, à l’innovation et à la recherche appliquée.

À la tête de l’ATUPA, le Pr. Niang aura pour mission de promouvoir l'amélioration et le renforcement de l'enseignement technique et professionnel en Afrique, en favorisant la collaboration entre les institutions membres et en mettant en œuvre des initiatives visant à dynamiser les échanges et les partenariats.

Aussi, l'universitaire est déterminé à défendre les intérêts des universités techniques tout en s'assurant que les normes académiques soient élevées et que les formations dispensées soient en phase avec les besoins économiques des pays africains.

L'ATUPA, qui regroupe des universités techniques de divers pays africains, joue un rôle crucial dans la structuration de l'enseignement supérieur et technique sur le continent, en facilitant les échanges d'expertise et en soutenant les initiatives locales pour améliorer la qualité des cycles de formation. Elle est résolue à œuvrer pour un avenir d’éducation technique de qualité, en synergie avec les enjeux socio-économiques de l'Afrique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Pr. Mouhamed Fadel Niang, directeur de l’ISEP Abdoulaye Ly de Thiès et coordonnateur du RISEP, a été élu président de l’ATUPA pour un mandat de deux ans. - L’élection a eu lieu lors d’une assemblée générale tenue le 26 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya. - À la tête de l’ATUPA, il aura pour mission de promouvoir l’amélioration et le renforcement de l’enseignement technique et professionnel en Afrique, en favorisant la collaboration entre les institutions membres.