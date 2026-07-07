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Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

il y a 16 heures

Proclamation des premiers résultats du baccalauréat : Entre cris de joie, larmes et soulagement

Les premiers résultats du baccalauréat ont été proclamés dans plusieurs centres d'examen du Sénégal. Une journée longtemps redoutée par les candidats et leurs familles, qui oscillent entre immenses joies pour les admis, déception pour ceux convoqués au second tour et profonde tristesse chez les ajournés. Après plusieurs jours d'attente, les émotions sont désormais à leur comble.

Très tôt dans la matinée de ce lundi, les centres d'examen ont été pris d'assaut par des centaines de candidats, accompagnés de leurs parents, amis et proches. Les regards sont rivés sur les tableaux d'affichage, dans un silence parfois pesant, rapidement rompu par des cris de bonheur ou des sanglots.

Au lycée Malick Sy de Thiès, Awa Fall peine à contenir son émotion. Après des jours d'angoisse et de prières, elle découvre enfin son nom sur la liste des admis. « Je n'arrivais plus à dormir depuis la fin des épreuves. Quand j'ai vu mon nom, j'ai fondu en larmes. C'est un immense soulagement. Je pense d'abord à mes parents qui se sont énormément sacrifiés pour moi. Aujourd'hui, leurs efforts sont récompensés », confie la nouvelle bachelière entourée de ses proches.

Comme elle, plusieurs candidats savourent ce premier grand succès scolaire, symbole de longues années d'efforts et porte d'entrée vers l'enseignement supérieur.

Entre soulagement et attente du second tour

Tous les candidats n'ont cependant pas connu le même dénouement. Pour certains, l'espoir demeure avec les épreuves du second groupe. Mbaye Dia figure parmi les candidats autorisés à passer le second tour. Malgré une légère déception, il garde confiance. « J'aurais préféré être admis d'office, mais je remercie Dieu d'avoir une seconde chance. Je vais me préparer sérieusement pour décrocher mon diplôme », affirme-t-il avec détermination.

Des larmes pour les recalés

À quelques mètres des scènes de liesse, d'autres candidats peinent à cacher leur déception. Les visages sont fermés, certains quittent discrètement les lieux après avoir appris leur échec. Malick fait partie de ceux qui devront attendre une nouvelle année pour retenter leur chance.

« C'est une énorme déception. J'avais tellement d'espoir. Aujourd'hui, c'est difficile à accepter, mais je vais relever la tête et revenir plus fort », souffle-t-il, soutenu par ses proches.

Pour plusieurs parents, l'heure est surtout aux mots de réconfort. Beaucoup rappellent à leurs enfants que l'échec n'est pas une fin en soi.

Une journée riche en émotions

Dans plusieurs centres, les scènes de joie se sont multipliées. Des familles se sont enlacées, des amis ont célébré ensemble leur réussite, tandis que des enseignants partageaient la satisfaction d'avoir accompagné leurs élèves jusqu'à cette étape.

À Thiès comme dans les autres régions du pays, la proclamation des résultats confirme une nouvelle fois que le baccalauréat demeure l'un des moments les plus marquants de la vie scolaire sénégalaise. Entre bonheur, soulagement, regrets et nouveaux défis, cette journée restera gravée dans la mémoire de milliers de jeunes qui voient s'ouvrir, ou se poursuivre, le chemin vers l'enseignement supérieur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des candidats admis au baccalauréat expriment leur joie et soulagement, comme Awa Fall au lycée Malick Sy de Thiès. - Des candidats convoqués au second tour, tel Mbaye Dia, gardent espoir et se préparent pour les épreuves. - Des candidats ajournés, comme Malick, manifestent leur déception mais promettent de revenir plus forts.