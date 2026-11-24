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Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Projet PAPSE : Les daaras modernes réclament plus de transparence et le paiement des fonds attendus

Keur Massar Nord a accueilli une rencontre de l’Association nationale des daaras modernes du Sénégal (ANDMS), au Daara Mame Babacar Sy de Madina Ganna Sarr. À cette occasion, les responsables de l’association ont exprimé leurs inquiétudes face aux retards constatés dans le décaissement des financements prévus par le Projet d’amélioration de la performance du système éducatif (PAPSE).

Selon l’ANDMS, 1 098 daaras ont été sélectionnés dans le cadre du programme et ont signé des contrats de performance. Cependant, plusieurs établissements affirment n’avoir toujours pas reçu les subventions attendues, malgré les engagements pris.

L’association rappelle qu’un rapport de la Banque mondiale faisait déjà état de retards dans les paiements aux daaras bénéficiaires. Un audit portant sur l’année 2024 aurait également révélé l’absence de versements aux établissements concernés, laissant penser que les difficultés ne sont pas récentes.

Face à cette situation, l’ANDMS interpelle les autorités et demande des explications claires. Elle souhaite notamment savoir pourquoi les paiements annoncés n’ont pas été effectués comme prévu et à quelle date les différentes tranches restantes seront versées.

L’association demande également des précisions sur l’état d’avancement de la vérification des résultats liés aux contrats de performance.

Les responsables des daaras s’interrogent aussi sur la distribution du matériel scolaire prévu dans le cadre du PAPSE. Un marché de 694,8 millions de FCFA a été attribué en mars 2026 pour l’acquisition et l’acheminement de fournitures scolaires et de matériel pédagogique destinés aux établissements bénéficiaires.

Toutefois, l’ANDMS souligne que l’attribution d’un marché ne garantit pas nécessairement la réception effective de ces équipements sur le terrain.

L’association souhaite donc connaître les modalités de distribution, les délais prévus ainsi que les responsabilités des différentes structures impliquées dans l’achat et la livraison du matériel.

Par ailleurs, plusieurs montants prévus dans le dispositif suscitent des interrogations. Il s’agit notamment de l’appui de 300 000 FCFA destiné aux Serigne daara, des 15 000 FCFA par talibé pour la cantine, des 12 450 FCFA par talibé pour les fournitures scolaires et des 60 000 FCFA mensuels destinés à l’accompagnement pédagogique. L’ANDMS demande davantage de transparence sur les bénéficiaires, les mécanismes de paiement et les périodes couvertes par ces financements.

À quelques mois de la clôture du PAPSE, prévue le 30 juin 2027, l’association appelle les autorités à apporter des réponses concrètes afin de garantir le bon fonctionnement des daaras modernes et de permettre aux établissements de travailler dans de meilleures conditions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ANDMS dénonce les retards de décaissement du PAPSE alors que 1 098 daaras ont signé des contrats de performance. - L'association demande des explications sur les paiements non effectués, les tranches restantes et la vérification des résultats des contrats. - Elle réclame plus de transparence sur la distribution du matériel scolaire et sur les montants prévus (300 000 FCFA, 15 000 FCFA, 12 450 FCFA, 60 000 FCFA).