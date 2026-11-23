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Auteur: SenewebPost

Sénégal : comment l'IA est utilisée par les étudiants et profs d'universités

Une étude de l'Université numérique, menée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IAG) auprès de 5 037 étudiants et 159 enseignants des universités publiques, indique une connaissance assez forte de la technologie chez les enseignants et un taux plus faible chez les étudiants. L'étude couvre toutes les universités du Sénégal. D'après les chiffres du laboratoire Alive de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, 66,3 % des étudiants ayant répondu aux questions affirment connaître l'IA, contre 86,2 % chez les enseignants.

Cela veut dire qu'un étudiant sur trois de l'échantillon ignore cette nouvelle technologie. Plus significatif encore, près de la moitié des étudiants n'ont pas expérimenté l'IA, puisque seuls 51,4 % l'ont utilisée. « Cette non-connaissance n'est pas aléatoire : elle frappe de manière disproportionnée les femmes, les étudiants des premières années, les filières juridiques et des sciences humaines, et les établissements hors de Dakar les moins bien dotés en infrastructure numérique », indique le document de synthèse daté d'août 2026, mais dont la présentation a eu lieu début novembre lors d'une cérémonie présidée par le directeur de la recherche et de l'innovation du MESRI, le Pr Hamidou Datt.

Chez les étudiants, l'usage indique que la recherche documentaire (57,4 %) passe avant la rédaction (44,0 %). « Cette primauté de la recherche documentaire sur la rédaction constitue un résultat spécifique au contexte africain : l'IAG y remplit une fonction de substitution bibliographique, compensant le déficit structurel d'accès aux ressources documentaires académiques. » Cependant, le rapport pense que ce résultat soulève des enjeux académiques liés notamment à la fiabilité de cette documentation et à son ancrage culturel.

Du côté des enseignants, l'usage avoisine les 70 % et il concerne plus la conception de ressources pédagogiques diverses (39,4 %) et la préparation de supports de cours (35,2 %). La correction et la génération d'épreuves sont moins courantes. Un choix qui s'explique par la perception des enseignants, qui pensent que « ces actes constituent le cœur irréductible de la responsabilité académique ».

Sur la perception, l'étude révèle que les enseignants (80,3 %) sont plus sensibles à l'éthique que les étudiants (58,5 %). « C'est l'écart le plus large documenté entre les deux populations. Les enseignants, garants institutionnels de l'intégrité académique, ont développé une sensibilité éthique face à l'IAG que les étudiants n'ont pas encore pleinement intégrée. » Par contre, les étudiants sont plus enthousiastes sur la créativité que leurs enseignants. Les premiers estiment à 84,8 % que l'IA stimule la créativité, contre 70,8 % chez les seconds. Résultats, les étudiants font plus confiance au contenu de l'IA que les enseignants. Le taux est de 77,0 % chez les étudiants et de 63,5 % chez les enseignants.

Il existe cependant un point unanime : le besoin de régulation, très fort dans les deux camps. La demande s'élève à 85,9 % chez les étudiants et à 92,7 % chez les enseignants.

Pour l'instant, sur 137 enseignants qui connaissent l'IA, 53,3 % ne l'autorisent ni ne l'interdisent, 27,0 % l'autorisent et 19,7 % l'interdisent. Côté étudiants, 35,8 % perçoivent un environnement incohérent (certains autorisent, d'autres interdisent) et 33,5 % un environnement restrictif. D'où la nécessité d'un accompagnement, surtout en formation, car c'est le principal obstacle chez certains.

Sauf que, sur le plan institutionnel, c'est presque le silence. Les rapporteurs parlent d'« hypocrisie institutionnelle ». Tout le monde sait que l'IA est utilisée par enseignants et étudiants, mais on n'en parle pas : aucune autorisation, aucune limite imposée.

Encadré

UN-CHK : contraste saisissant entre étudiants et enseignants

Dans cette étude, l'Université numérique présente une particularité surprenante. Les enseignants de cette université sont devant leurs collègues en termes de connaissance et d'usage. Ce qui est interprété comme une continuité des pratiques numériques dans cet établissement.

Cependant, les étudiants sont à la queue en termes de connaissance et d'usage. « Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être avancés : un profil étudiant géographiquement dispersé, incluant des zones à faible connectivité où l'information sur l'IAG circule moins bien ; une moindre exposition aux réseaux d'information par les pairs, l'absence de campus présentiel réduisant les interactions informelles qui constituent un vecteur important de diffusion des innovations numériques ; et l'absence d'un dispositif institutionnel explicite de sensibilisation des étudiants à l'IAG… »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une étude de l'Université numérique menée auprès de 5 037 étudiants et 159 enseignants des universités publiques du Sénégal indique que 66,3 % des étudiants connaissent l'IA, contre 86,2 % des enseignants. - Chez les étudiants, la recherche documentaire (57,4 %) devance la rédaction (44,0 %) ; chez les enseignants, l'usage avoisine 70 % et concerne surtout la conception de ressources pédagogiques (39,4 %) et la préparation de supports de cours (35,2 %). - La demande de régulation atteint 85,9 % chez les étudiants et 92,7 % chez les enseignants, alors que sur 137 enseignants connaissant l'IA, 53,3 % ne l'autorisent ni ne l'interdisent, 27,0 % l'autorisent et 19,7 % l'interdisent.