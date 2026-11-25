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Auteur: Senewebnews-RP

Seydou Nourou Tall : le lycée délocalisé sur deux sites

Dans son édition de ce mercredi 25 novembre, Le Soleil annonce la reprise des cours aujourd'hui, dès 8 heures, pour les élèves du lycée d’application Thierno Seydou Nourou Tall, après plusieurs jours d’interruption consécutifs à l’effondrement partiel d’un bâtiment de l’établissement.

Où se déroulent les cours ?

Faute de pouvoir regrouper immédiatement tous les élèves sur un même site, les enseignements se dérouleront provisoirement dans deux établissements : le lycée scientifique de Grand-Dakar, qui accueille déjà une partie des classes depuis la rentrée, et l’école élémentaire Bibi Ndiaye, à Dakar-Plateau, où trois des quatre étages disponibles sont mis à contribution.

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Comment s’organise cette reprise ?

Cette répartition constitue une solution transitoire retenue par l’Inspection d’académie et les différentes composantes de la communauté éducative pour assurer la continuité pédagogique, en attendant de pouvoir disposer de l’ensemble des salles de l’école Bibi Ndiaye.

À en croire le quotidien national, le maintien d’une partie des effectifs à Grand-Dakar s’explique notamment par les possibilités de déplacement offertes par le Bus Rapid Transit (BRT). Toutefois, cette dispersion suscite des inquiétudes chez les enseignants et les parents, notamment concernant les déplacements entre les deux sites, la sécurité et la restauration des élèves. Des mesures d’accompagnement sont ainsi réclamées pour atténuer ces contraintes.

Par ailleurs, nos confrères soufflent que des démarches sont en cours pour pallier l’absence d’un terrain dédié à l’éducation physique et sportive (EPS). Plusieurs pistes sont envisagées, notamment l’accès aux installations sportives militaires, au stade Iba Mar Diop ou aux infrastructures du lycée Lamine Guèye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les cours du lycée Thierno Seydou Nourou Tall reprennent ce mercredi à 8 heures après plusieurs jours d'interruption dus à l'effondrement partiel d'un bâtiment. - Les enseignements se déroulent provisoirement sur deux sites : le lycée scientifique de Grand-Dakar et l'école élémentaire Bibi Ndiaye à Dakar-Plateau, où trois des quatre étages sont utilisés. - Cette dispersion suscite des inquiétudes chez les enseignants et les parents concernant les déplacements, la sécurité et la restauration des élèves, et des mesures d'accompagnement sont réclamées.