Education

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

Thiès : Abandonnés par leurs autorités, les étudiants de Matam lancent un SOS

La Coordination régionale des étudiants de Matam (CREM) à Thiès hausse le ton face au silence des autorités locales. Son président, Salif Daf, dénonce l'absence de réaction des élus de la région de Matam, malgré une précédente alerte lancée le 8 novembre 2025 lors d'une conférence de presse.

Selon lui, cette sortie médiatique n'a été suivie d'aucune réaction concrète des autorités locales. « Depuis cette sortie médiatique, nous constatons un silence total de la part de nos autorités locales. Chère population matamoise, vos enfants vous interpellent », déplore-t-il, avant de pointer le manque d'intérêt des députés et des maires pour les difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés.

La situation est d'autant plus préoccupante que la CREM de Thiès compte actuellement plus de 200 étudiants régulièrement inscrits et s'apprête à accueillir plus de 50 nouveaux bacheliers. Sans accompagnement, certains de ces nouveaux étudiants pourraient être contraints d'abandonner leurs études.

Au cœur de leurs préoccupations figure notamment l'accès à un logement décent. Salif Daf révèle que les étudiants ont déjà été confrontés à une expulsion après avoir accumulé trois mois d'arriérés de loyer, faute de soutien financier.

« L'année dernière, nous avions trois mois d'arriérés de loyer. Lorsque nous avons lancé un appel, aucune autorité de la région de Matam ne nous a répondu. Par la suite, nous avons été exclus du logement », raconte-t-il.

Contraints de trouver une nouvelle solution par leurs propres moyens, les étudiants ont alors cotisé pour louer un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 200 000 F CFA. Depuis, ils assurent eux-mêmes cette charge, sans subvention ni accompagnement des autorités locales.

« Chaque fin du mois, nous nous cotisons pour payer le loyer. Chaque étudiant participe à hauteur de 12 000 F CFA, sans compter les dépenses liées à la restauration », explique le président de la CREM. Il précise que 90 % des étudiants occupant cet appartement ne bénéficient pas de bourse.

Face à cette situation, Salif Daf lance un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre et à son gouvernement ainsi qu'aux personnes de bonne volonté afin qu'ils apportent leur soutien aux étudiants originaires de Matam.

« Nous ne demandons pas de faveur, encore moins un traitement privilégié. Mais nous ne pouvons prétendre construire un avenir meilleur sans notre jeunesse. L'éducation est l'un des facteurs clés du développement », rappelle-t-il.

À travers cet appel, les étudiants de Matam espèrent surtout obtenir un accompagnement durable pour préserver leurs conditions d'études et éviter que les difficultés financières ne compromettent leur avenir universitaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Coordination régionale des étudiants de Matam (CREM) à Thiès dénonce le silence des autorités locales depuis une conférence de presse du 8 novembre 2025. - La CREM compte plus de 200 étudiants inscrits et s'apprête à accueillir plus de 50 nouveaux bacheliers, dont certains pourraient abandonner leurs études sans accompagnement. - Les étudiants ont été expulsés faute de paiement de trois mois d'arriérés de loyer et paient eux-mêmes 200 000 F CFA de loyer mensuel, chaque étudiant cotisant 12 000 F CFA, alors que 90 % des occupants ne bénéficient pas de bourse.