Education

Auteur: SenewebPost

Transformation numérique : L’UCAD vers le « zéro papier »

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé d’accélérer la digitalisation de ses services administratifs pour aller vers le « zéro papier ». L’objectif est d’arriver à une administration plus accessible, rapide et efficace. Un atelier a été consacré récemment aux autorisations d’absence et ordres de mission. Le Directeur des Ressources Humaines, Ibrahima Mamadou Kane a indiqué que la priorité est de clarifier les circuits de validation et de stabiliser les organigrammes des établissements. L’objectif est de simplifier les démarches, de réduire les délais et d’améliorer la performance administrative.

De son côté, Directrice de l’Informatique et des Systèmes d’Information, Fatou Dieng Sarr, souligne que cette initiative s’inscrit dans la vision d’une université numérique inclusive. L’Ucad a déjà dématérialisé certains documents comme le bulletin de salaire, Aujourd’hui, elle s’engage dans la dématérialisation des demandes d’attestation d’emploi. Et à l’avenir, elle prévoit d’étendre ses services à d’autres actes administratifs.

S'inscrivant dans la vision stratégique du Recteur, le Pr Alioune Badara Kandji, le projet comprend également la numérisation du courrier, le renforcement de la sécurité des données et la mise en place d’un système d’archivage numérique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’UCAD veut accélérer la digitalisation de ses services administratifs pour aller vers le « zéro papier ». - Un atelier a été consacré récemment aux autorisations d’absence et ordres de mission. - L’UCAD a déjà dématérialisé le bulletin de salaire et s’engage dans la dématérialisation des demandes d’attestation d’emploi.