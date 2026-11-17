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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

UCAD : Dr Ami Kébé Mané dévoile les ambitions de la nouvelle Direction de l’Inclusion et du Bien-être

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) veut franchir un nouveau cap dans la promotion de l’inclusion et de l’égalité des chances. La Direction de l’Inclusion, du Bien-être et du Développement humain (DIBDH) a été officiellement lancée ce mardi 17 novembre 2026, à l’occasion d’une cérémonie organisée à la salle de conférence du CIGASS. Cette nouvelle structure, portée par la vision du recteur, ambitionne de promouvoir l’égalité des chances, l’accessibilité et le bien-être de toute la communauté universitaire

Nommée à la tête de cette direction par le recteur de l’UCAD, le professeur Alioune Badara Kandji, Dr Ami Kébé Mané, enseignante-chercheure au département d’anglais a présenté, lors de la cérémonie de lancement, les missions et les chantiers prioritaires de la nouvelle structure.

Une vision portée par le recteur

Selon la directrice, la création de la DIBDH répond à la volonté du recteur, annoncée lors de la célébration du 8 mars dernier, d’aller au-delà des dispositifs déjà existants au sein de l’université pour mieux prendre en charge les questions d’inclusion, d’égalité des chances et de bien-être.

L'objectif fixé par l'université est clair: permettre aux personnels d'enseignement et de recherche, aux personnels administratifs, techniques et de service (PATS), ainsi qu'aux étudiants, d’évoluer dans un environnement sain, holistique et équitable. « Avant de demander le meilleur de la part de la communauté universitaire, il faut se demander ce que l'université peut leur offrir », a-t-elle souligné.

Un diagnostic avant le plan d'action

Pour la nouvelle directrice, les premières interventions de la DIBDH doivent partir des besoins réels des bénéficiaires. Même si le personnel de la direction n’est pas encore totalement installé, elle a indiqué que le travail est déjà engagé. « Une cartographie des structures universitaires et des partenaires extérieurs s’occupent de ces questions d’inclusion, d'équité et d'égalité », a-t-elle fait savoir.

Cette étape sera suivie d’un diagnostic approfondi de la communauté universitaire. Mme Mané a expliqué que la direction ne va pas décider elle-même des chantiers sur lesquels elle va travailler, mais elle va procéder à un recensement, à un diagnostic des besoins et préoccupations exprimés par la communauté elle-même.

Trois divisions pour une université plus inclusive

Selon le Dr Ami kébé Mané, la nouvelle direction est structurée autour de trois axes majeurs : la transformation des pratiques, la cohésion et l'accompagnement psychosocial et le bien-être des membres de la communauté universitaire. Ces divisions vont prendre en compte les différentes dimensions de la vie universitaire, notamment les conditions de travail, la santé mentale, l’accompagnement psychosocial et l’épanouissement des étudiants et des personnels.

L'accessibilité, un chantier prioritaire

Le chantier le plus urgent concerne l'accessibilité. Dr Ami Kébé Mané a notamment cité les travaux déjà engagés dans le cadre du contrat de performance de l’UCAD, en collaboration avec le projet Espoir-Jeunes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MERSI). Il s’agit notamment de la réhabilitation d’une salle destinée aux étudiants en situation de handicap mais également de la réhabilitation de toilettes adaptées aux normes de genre et de handicap.

Pour elle, l’enjeu est de garantir à chaque membre de la communauté universitaire les mêmes possibilités d’accès et de participation à la vie académique. « Les étudiants ne réclament pas de privilèges, mais un environnement qui favorise leur accès, l'accessibilité », a-t-elle insisté, rappelant que l’urgence reste l'accessibilité, « faire en sorte qu’aucun étudiant ou membre du personnel ne soit mis en rade en raison de son handicap ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Direction de l'Inclusion, du Bien-être et du Développement humain (DIBDH) de l'UCAD a été officiellement lancée le mardi 17 novembre 2026, lors d'une cérémonie au CIGASS. - Dr Ami Kébé Mané, nommée à la tête de la DIBDH par le recteur Alioune Badara Kandji, a annoncé qu'un diagnostic des besoins de la communauté universitaire précédera le plan d'action. - La direction est structurée autour de trois axes : la transformation des pratiques, la cohésion et l'accompagnement psychosocial, et le bien-être ; l'accessibilité est présentée comme le chantier le plus urgent.