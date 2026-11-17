UCAD : Dr Ami Kébé Mané dévoile les ambitions de la nouvelle Direction de l’Inclusion et du Bien-être
L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) veut franchir un nouveau cap dans la promotion de l’inclusion et de l’égalité des chances. La Direction de l’Inclusion, du Bien-être et du Développement humain (DIBDH) a été officiellement lancée ce mardi 17 novembre 2026, à l’occasion d’une cérémonie organisée à la salle de conférence du CIGASS. Cette nouvelle structure, portée par la vision du recteur, ambitionne de promouvoir l’égalité des chances, l’accessibilité et le bien-être de toute la communauté universitaire
Nommée à la tête de cette direction par le recteur de l’UCAD, le professeur Alioune Badara Kandji, Dr Ami Kébé Mané, enseignante-chercheure au département d’anglais a présenté, lors de la cérémonie de lancement, les missions et les chantiers prioritaires de la nouvelle structure.
Une vision portée par le recteur
Selon la directrice, la création de la DIBDH répond à la volonté du recteur, annoncée lors de la célébration du 8 mars dernier, d’aller au-delà des dispositifs déjà existants au sein de l’université pour mieux prendre en charge les questions d’inclusion, d’égalité des chances et de bien-être.
L'objectif fixé par l'université est clair: permettre aux personnels d'enseignement et de recherche, aux personnels administratifs, techniques et de service (PATS), ainsi qu'aux étudiants, d’évoluer dans un environnement sain, holistique et équitable. « Avant de demander le meilleur de la part de la communauté universitaire, il faut se demander ce que l'université peut leur offrir », a-t-elle souligné.
Un diagnostic avant le plan d'action
Pour la nouvelle directrice, les premières interventions de la DIBDH doivent partir des besoins réels des bénéficiaires. Même si le personnel de la direction n’est pas encore totalement installé, elle a indiqué que le travail est déjà engagé. « Une cartographie des structures universitaires et des partenaires extérieurs s’occupent de ces questions d’inclusion, d'équité et d'égalité », a-t-elle fait savoir.
Cette étape sera suivie d’un diagnostic approfondi de la communauté universitaire. Mme Mané a expliqué que la direction ne va pas décider elle-même des chantiers sur lesquels elle va travailler, mais elle va procéder à un recensement, à un diagnostic des besoins et préoccupations exprimés par la communauté elle-même.
Trois divisions pour une université plus inclusive
Selon le Dr Ami kébé Mané, la nouvelle direction est structurée autour de trois axes majeurs : la transformation des pratiques, la cohésion et l'accompagnement psychosocial et le bien-être des membres de la communauté universitaire. Ces divisions vont prendre en compte les différentes dimensions de la vie universitaire, notamment les conditions de travail, la santé mentale, l’accompagnement psychosocial et l’épanouissement des étudiants et des personnels.
L'accessibilité, un chantier prioritaire
Le chantier le plus urgent concerne l'accessibilité. Dr Ami Kébé Mané a notamment cité les travaux déjà engagés dans le cadre du contrat de performance de l’UCAD, en collaboration avec le projet Espoir-Jeunes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MERSI). Il s’agit notamment de la réhabilitation d’une salle destinée aux étudiants en situation de handicap mais également de la réhabilitation de toilettes adaptées aux normes de genre et de handicap.
Pour elle, l’enjeu est de garantir à chaque membre de la communauté universitaire les mêmes possibilités d’accès et de participation à la vie académique. « Les étudiants ne réclament pas de privilèges, mais un environnement qui favorise leur accès, l'accessibilité », a-t-elle insisté, rappelant que l’urgence reste l'accessibilité, « faire en sorte qu’aucun étudiant ou membre du personnel ne soit mis en rade en raison de son handicap ».
Commentaires (4)
On nous parle d’inclusion, d’égalité des chances et de bien-être, dans une institution où, de notoriété publique, des dossiers sont falsifiés, des candidatures rejetées sans raison valable, et où le népotisme fait la loi. On a vu des comités de sélection désavoués par quelques individus, simplement parce que le candidat retenu ne leur plaisait pas. Les plateformes de recrutement ne servent qu’à faire semblant : les dés sont pipés d’avance.
À l’UCAD, des titulaires de master et des spécialistes voient leur carrière bloquée au profit de personnes sans compétence, parfois même sans diplôme. On met le maçon à la place de l’électricien et l’électricien à la place du maçon. Un jeune n’a de réelles chances d’être recruté que s’il a un parent dans la maison.
Népotisme, ethnicisme, logiques confrériques, recrutements subjectifs, jurys qui s’organisent pour écarter certains candidats : tout cela existe dans nos universités, et l’Université Cheikh Anta Diop n’y échappe pas. Et c’est la science qui en paie le prix.
Avant de créer une nouvelle direction et d’organiser des cérémonies, qu’on commence par l’égalité des chances la plus élémentaire : des recrutements transparents, fondés sur le mérite. Sans ça, cette DIBDH n’est que de la poudre de perlimpinpin.
Dans nos universités, le vrai plaisir de certaines autorités n’est pas de voir les gens s’épanouir. C’est de les voir se plier pour réclamer ce qu’ils ont pourtant gagné à la loyale. J’en ai fait l’amère expérience : classé premier, j’ai vite compris qu’on attendait de moi que j’aille quémander, tête baissée, ce qui me revenait de droit. J’ai refusé, et ce n’était pas la première fois. Mon caractère m’a valu une mauvaise réputation, mais je ne regrette rien. Je ne fais pas partie de ceux qui s’agenouillent, ni de ceux pour qui l’on taille des postes sur mesure.
Alors quand on vient nous parler d’égalité des chances et de bien-être, j’ai du mal à y croire. Comment parler d’inclusion quand le mérite lui-même est exclu ? Quand les recrutements se décident selon la famille, l’ethnie ou la confrérie ? Quand des diplômés compétents restent sur le carreau pendant que d’autres avancent sans titre ni qualification ?
La meilleure politique d’inclusion, c’est la transparence et la justice dans les carrières. Le reste, c’est de la décoration. Dans cette affaire, il y a anguille sous roche.
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