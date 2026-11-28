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Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants donnent 15 jours aux autorités pour améliorer leurs conditions de vie et d’études

La Coordination des étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) hausse le ton. Dans un communiqué rendu public ce samedi 28 novembre 2026, elle exprime sa « profonde indignation » face à la dégradation persistante des conditions de vie et d’études sur le campus. Elle donne un délai de 15 jours aux autorités universitaires et au CROUS-Z pour apporter des réponses concrètes à ses revendications.

La restauration universitaire figure parmi les principales préoccupations soulevées par les étudiants. Ils dénoncent le non-respect des horaires d’ouverture du restaurant central, les ruptures répétées ainsi que la faible qualité des repas, essentiellement composés de riz, avec un accompagnement jugé insuffisant en légumes, viande ou poisson.

Le service médical est également pointé du doigt. La Coordination déplore notamment l'absence de prise en charge dentaire, l'insuffisance des médicaments et le manque de suivi des étudiants malades. Elle fait aussi état de refus présumés de prise en charge, y compris dans des situations d'urgence. Autre motif d'inquiétude : l'ambulance universitaire, signalée en panne depuis plusieurs mois, obligeant des étudiants à transporter leurs camarades malades dans des conditions inadaptées.

Sur le plan pédagogique, la Coordination alerte sur la pression croissante exercée sur les infrastructures universitaires par l'arrivée massive de nouveaux bacheliers. Plus de 7 300 étudiants, sans compter la quatrième vague, auraient ainsi rejoint l'université, aggravant la saturation des amphithéâtres, la dégradation des chapiteaux et les difficultés liées à la disponibilité des salles de cours.

Face à cette situation, les étudiants exigent notamment le respect strict des horaires de restauration, la fin des ruptures, l'amélioration de la qualité des repas, le renforcement du service médical et surtout la remise en service de l'ambulance universitaire. Ils réclament également des mesures concrètes pour faire face à la pression sur les infrastructures et l'ouverture d'un cadre de concertation permettant de définir un calendrier précis des mesures correctives.

Tout en indiquant avoir déjà engagé des échanges avec les autorités compétentes, la Coordination prévient qu'elle se réserve le droit de poursuivre la mobilisation à l'expiration du délai de 15 jours si les changements attendus ne sont pas au rendez-vous. Elle appelle, par ailleurs, la communauté estudiantine à rester mobilisée, vigilante, responsable et solidaire.

« Les étudiants méritent mieux. L'université doit faire mieux », conclut le communiqué signé par le coordonnateur de la Coordination des étudiants, Mamina Sané.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Coordination des étudiants de l'UASZ donne un délai de 15 jours aux autorités universitaires et au CROUS-Z pour répondre à ses revendications. - Elle dénonce la restauration (horaires non respectés, ruptures, qualité des repas), le service médical (pas de prise en charge dentaire, médicaments insuffisants) et l'ambulance en panne depuis plusieurs mois. - Elle alerte sur la saturation des infrastructures avec plus de 7 300 nouveaux étudiants et prévoit de poursuivre la mobilisation si les changements ne surviennent pas.