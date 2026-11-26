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Auteur: Astou SOW

Ziguinchor : Les étudiants de Podor lancent un appel à l’aide face à leurs difficultés

Les étudiants ressortissants du département de Podor, établis à Ziguinchor, vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Entre manque de logements décents, difficultés financières et précarité, leur situation suscite une vive inquiétude.

Dans une lettre ouverte à la presse, le président de leur amicale, Ibrahima Ba, interpelle les autorités administratives, politiques et territoriales afin qu’elles apportent des solutions concrètes à leurs problèmes.

Il déplore le manque de réponses favorables à leurs nombreuses sollicitations, tout en saluant le soutien de Mamoude Dia, président du Conseil départemental de Podor, ainsi que l’intervention de leur guide religieux, Thierno Madani Tall. Le président de l’amicale exprime sa profonde reconnaissance envers ces deux personnalités pour leur écoute et leur solidarité à l’endroit des étudiants en difficulté.

Mais face à la persistance de cette situation, Ibrahima Ba appelle également les bonnes volontés et toutes les personnes sensibles à la cause de l’éducation à se mobiliser. Il insiste sur la nécessité d’un accompagnement durable, notamment en matière de logement et de soutien financier, afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Les étudiants rappellent qu’ils ne réclament aucun privilège, mais simplement des conditions de vie dignes pour poursuivre leurs études dans la sérénité.

À travers cet appel, l’amicale invite les autorités et les bonnes volontés à se mobiliser pour accompagner ces jeunes et préserver leur avenir universitaire.

« Aucun étudiant ne devrait voir son parcours universitaire fragilisé par le manque de moyens ou de logement », souligne le président de l’amicale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les étudiants ressortissants du département de Podor établis à Ziguinchor vivent dans des conditions difficiles, entre manque de logements décents, difficultés financières et précarité. - Dans une lettre ouverte à la presse, le président de leur amicale, Ibrahima Ba, interpelle les autorités pour obtenir des solutions concrètes et salue le soutien de Mamoude Dia et de Thierno Madani Tall. - Ibrahima Ba appelle les bonnes volontés à se mobiliser pour un accompagnement durable, notamment en matière de logement et de soutien financier.