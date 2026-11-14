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Coupe du monde U17 : la pelouse Ibrahima Khalfan accueillera l’entrée en lice des Lionceaux [Photos]

Auteur: JUNIOR BADARA DIOP

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Coupe du monde U17 : la pelouse Ibrahima Khalfan accueillera l’entrée en lice des Lionceaux [Photos]

Coupe du monde U17 : la pelouse Ibrahima Khalifa accueillera l’entrée en lice des Lionceaux [Photos]

La Coupe du monde U17 débute ce jeudi à Doha, au Qatar.

Les Lionceaux du Sénégal feront leur entrée en lice dès le lendemain, vendredi, face à la Croatie, à 15h30 GMT, sur le terrain 2, rebaptisé pour l’occasion « Ibrahima Khalfan », en hommage à l’ancien international qatari.

Une rencontre importante pour les jeunes Sénégalais, qui auront à cœur de réussir leur entrée dans la compétition et de lancer idéalement leur parcours mondial.

Le Sénégal évoluera dans le groupe F, où il retrouvera également Cuba et le Tadjikistan. Avec trois adversaires aux profils différents, les protégés de Lamine Sané devront rapidement trouver leurs repères pour espérer franchir le premier tour.

Face à la Croatie, cette première sortie représente déjà un rendez-vous crucial pour les Lionceaux.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Coupe du monde U17 débute ce jeudi à Doha, au Qatar. - Les Lionceaux du Sénégal affrontent la Croatie vendredi à 15h30 GMT sur le terrain 2, rebaptisé « Ibrahima Khalfan ». - Le Sénégal évolue dans le groupe F avec Cuba et le Tadjikistan.
Auteur: JUNIOR BADARA DIOP
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Commentaires (1)

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  • avatar
    SENEGALAIS AUTHENTIQUE il y a 17 heures
    un terrain avec des tribunes très simple,mais un excellente pelouse.
    Le Sénégal doit faire appel a des spécialistes pour ses pelouses : on y engloutit des milliards,mais elles ressemblent toujours à des champs d arrachide

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