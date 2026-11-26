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Auteur: Senewebnews

Mine d’or de Boto : Bassirou Diomaye Faye inaugure un investissement de 270 milliards de FCFA à Kédougou

En ouverture de sa tournée économique dans le Sud-Est ce jeudi 26 novembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement inauguré la mine industrielle d’or de Boto, dans la commune de Médina Baffé. Doté d’un investissement de 270 milliards de FCFA, ce projet doit rapporter plus de 1 200 milliards de FCFA à l’État et s’inscrit dans une réforme globale de la gouvernance minière axée sur la transformation locale et l’équité territoriale.

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa tournée économique dans la région de Kédougou par un acte majeur pour le secteur extractif sénégalais. Ce jeudi 26 novembre 2026, à Boto (commune de Médina Baffé), il a procédé à l’inauguration officielle de la troisième mine industrielle d’or du pays, après celles de Sabodala et de Mako.

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Cette infrastructure représente un investissement de près de 464 millions de dollars, soit plus de 270 milliards de francs CFA. Entrée en production le 2 septembre 2025, la mine générera près de 1 850 emplois directs et indirects et devrait procurer à l’État des recettes estimées à plus de 1 200 milliards de francs CFA sur toute sa durée d’exploitation. Cette dynamique se poursuivra dès cet après-midi et demain avec la pose de la première pierre des projets aurifères de Diamba Sud et de Douta, portant l’enveloppe globale de ces trois chantiers à plus de 3 600 milliards de francs CFA pour plus de 5 000 emplois attendus.

« Une mine ne peut pas être un îlot de prospérité »

Devant les autorités administratives, les dirigeants miniers et les populations venues en nombre, le président de la République a insisté sur la nécessité d’un impact direct de l’exploitation minière sur le vécu quotidien des communautés locales. « La région de Kédougou est loin de Dakar, mais elle n’est pas loin de la République. Je sais ce que vivent ses populations. Je sais l’éloignement des structures de santé, la difficulté de l’accès à l’eau, l’état de certaines routes, l’attente d’une jeunesse qui voit la richesse sortir de terre et cherche encore sa place », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter avec fermeté : « Une mine ne peut pas être un îlot de prospérité au milieu d’un territoire qui attend. Autour de Boto, les villages doivent voir leur quotidien changer. L’emploi, la formation professionnelle et la sous-traitance doivent revenir d’abord aux jeunes, aux femmes et aux entreprises de la région. »

Vers un nouveau Code minier et la transformation locale

Dressant le constat d’un modèle extractif jugé déséquilibré — les produits miniers représentaient le tiers des exportations en 2023 pour à peine 4,5 % de la richesse nationale —, Bassirou Diomaye Faye a annoncé un changement de paradigme dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.

L’exécutif finalise ainsi un nouveau Code minier qui consacrera un partage plus équilibré de la rente, une participation renforcée de l’État et des intérêts nationaux, un contenu local accru, une obligation progressive de transformation sur place ainsi qu’une protection environnementale rigoureuse. La mise en place d’un hub minier régional à Kédougou, d’un comptoir national de commercialisation de l’or, d’une raffinerie, d’une école de bijouterie et d’un Fonds d’investissement minier accompagnera cette stratégie.

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal)

Rassurant les investisseurs sur la stabilité et la prévisibilité du cadre sénégalais, le chef de l’État a également instruit le gouvernement de mobiliser efficacement le Fonds d’appui et de péréquation ainsi que le Fonds d’appui au développement local. Il a annoncé dans la foulée le lancement imminent de chantiers de santé, d’éducation, d’hydraulique et de routes dans le pôle-territoire Sud-Est (Kédougou-Tambacounda).

La journée présidentielle se poursuit à Farangalia avec la pose de la première pierre du projet de fer de la Falémé, puis à Saraya pour le lancement du Programme national d’enrôlement et de formalisation des orpailleurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a inauguré le 26 novembre 2026 la mine industrielle d'or de Boto, à Médina Baffé, troisième mine industrielle d'or du pays après Sabodala et Mako. - Le projet représente un investissement de plus de 270 milliards de FCFA et devrait générer près de 1 850 emplois directs et indirects ainsi que plus de 1 200 milliards de FCFA de recettes pour l'État. - Le chef de l'État a annoncé un nouveau Code minier prévoyant un partage plus équilibré de la rente, un contenu local accru et une obligation progressive de transformation sur place.