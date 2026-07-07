Energie

Auteur: Laïka NZANGUILA BA & Oumar Pene

il y a 23 heures

Senelec : La puissance installée franchit le cap des 2 300 MW sous l'œil du ministre de l'Énergie

Pour sa première visite au Dispatching national de la Senelec, à Fass Mbao, ce lundi 6 juillet 2026, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a plongé au cœur du système électrique sénégalais. Aux côtés du Directeur général de la Senelec, Pape Toby Gaye, il a visité cette infrastructure stratégique qui pilote, en temps réel, la production, le transport et les échanges d’électricité à l’échelle nationale.

Dans les différentes salles opérationnelles du centre, les équipes techniques ont présenté au ministre les missions de cette infrastructure considérée comme le cerveau du réseau électrique national.

Le Dispatching assure en permanence l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité. Il supervise également les flux sur le réseau de transport, veille à la stabilité de l’alimentation électrique et contrôle les importations, les exportations d’énergie ainsi que les achats de gaz destinés à la production.

Une production électrique plus que doublée en dix ans

Cette immersion a aussi permis à Abdourahmane Diouf de prendre connaissance des performances enregistrées par le secteur énergétique au cours de la dernière décennie.

La production annuelle d’électricité est passée de 3 438 GWh en 2015 à 7 964 GWh en 2025, soit une progression de plus de 130 % en dix ans. Dans le même intervalle, la puissance installée est passée de 893 MW à 2 311 MW. Les énergies renouvelables occupent désormais 19 % du mix électrique national.

Les responsables de la Senelec ont également mis en avant le poids des producteurs indépendants d’électricité (IPP) dans le dispositif actuel. Ils représentent aujourd’hui 79 % de la capacité installée, tandis qu’une grande partie de l’énergie consommée provient des achats effectués auprès de ces opérateurs ainsi que des importations régionales.

Parmi ces acteurs figurent notamment Karpowership, West African Energy, Malicounda Power, Sendou, le parc éolien de Taïba Ndiaye et plusieurs centrales solaires.

Stockage, réseau et marché régional : les prochains défis

Au-delà des performances enregistrées, la visite a permis d’identifier les défis à venir pour le secteur. Il s’agit notamment de mieux intégrer les énergies renouvelables, de développer les capacités de stockage avec les projets BESS de Kounoune et de Ndindy, de renforcer le réseau de transport et de sécuriser les lignes à haute tension.

La Senelec prépare également l’ouverture du Sénégal au marché régional de l’électricité de la CEDEAO, un chantier qui nécessite une adaptation continue des infrastructures.

À travers cette première immersion au Dispatching national, Abdourahmane Diouf a pu mesurer le rôle stratégique de cette plateforme dans la continuité du service électrique et les enjeux liés à l’évolution du modèle énergétique sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La puissance installée de Senelec a atteint 2 311 MW en 2025, contre 893 MW en 2015. - La production annuelle d'électricité est passée de 3 438 GWh en 2015 à 7 964 GWh en 2025. - Les producteurs indépendants représentent 79 % de la capacité installée actuelle.