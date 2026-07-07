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Energie

Senelec : La puissance installée franchit le cap des 2 300 MW sous l'œil du ministre de l'Énergie

Auteur: Laïka NZANGUILA BA & Oumar Pene

il y a 23 heures 2580 Lectures 12 Commentaires | English
Senelec : La puissance installée franchit le cap des 2 300 MW sous l'œil du ministre de l'Énergie

Senelec : La puissance installée franchit le cap des 2 300 MW sous l'œil du ministre de l'Énergie

Pour sa première visite au Dispatching national de la Senelec, à Fass Mbao, ce lundi 6 juillet 2026, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a plongé au cœur du système électrique sénégalais. Aux côtés du Directeur général de la Senelec, Pape Toby Gaye, il a visité cette infrastructure stratégique qui pilote, en temps réel, la production, le transport et les échanges d’électricité à l’échelle nationale.

Dans les différentes salles opérationnelles du centre, les équipes techniques ont présenté au ministre les missions de cette infrastructure considérée comme le cerveau du réseau électrique national.

Le Dispatching assure en permanence l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité. Il supervise également les flux sur le réseau de transport, veille à la stabilité de l’alimentation électrique et contrôle les importations, les exportations d’énergie ainsi que les achats de gaz destinés à la production.

Une production électrique plus que doublée en dix ans

Cette immersion a aussi permis à Abdourahmane Diouf de prendre connaissance des performances enregistrées par le secteur énergétique au cours de la dernière décennie.

La production annuelle d’électricité est passée de 3 438 GWh en 2015 à 7 964 GWh en 2025, soit une progression de plus de 130 % en dix ans. Dans le même intervalle, la puissance installée est passée de 893 MW à 2 311 MW. Les énergies renouvelables occupent désormais 19 % du mix électrique national.

Les responsables de la Senelec ont également mis en avant le poids des producteurs indépendants d’électricité (IPP) dans le dispositif actuel. Ils représentent aujourd’hui 79 % de la capacité installée, tandis qu’une grande partie de l’énergie consommée provient des achats effectués auprès de ces opérateurs ainsi que des importations régionales.

Parmi ces acteurs figurent notamment Karpowership, West African Energy, Malicounda Power, Sendou, le parc éolien de Taïba Ndiaye et plusieurs centrales solaires.

Stockage, réseau et marché régional : les prochains défis

Au-delà des performances enregistrées, la visite a permis d’identifier les défis à venir pour le secteur. Il s’agit notamment de mieux intégrer les énergies renouvelables, de développer les capacités de stockage avec les projets BESS de Kounoune et de Ndindy, de renforcer le réseau de transport et de sécuriser les lignes à haute tension.

La Senelec prépare également l’ouverture du Sénégal au marché régional de l’électricité de la CEDEAO, un chantier qui nécessite une adaptation continue des infrastructures.

À travers cette première immersion au Dispatching national, Abdourahmane Diouf a pu mesurer le rôle stratégique de cette plateforme dans la continuité du service électrique et les enjeux liés à l’évolution du modèle énergétique sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La puissance installée de Senelec a atteint 2 311 MW en 2025, contre 893 MW en 2015. - La production annuelle d'électricité est passée de 3 438 GWh en 2015 à 7 964 GWh en 2025. - Les producteurs indépendants représentent 79 % de la capacité installée actuelle.
Auteur: Laïka NZANGUILA BA & Oumar Pene
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (12)

Trier par :
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  • image
    Opportuniste ⭐ Top commentaire il y a 23 heures
    Voilà le type de politicien et acteur qu'on ne veut plus en Afrique. Pour s'afficher et faire sensation En 2 semaines c'est toi en arrière de ce boulot. Aucune dignité ce gars en tout cas moi tu m'as déçu au pluriel.
  • image
    Les producteurs indépendants il y a 23 heures
    Les producteurs indépendants représentent 79 % de la capacité installée actuelle. voici pourquoi le prix du kw est cher
  • image
    Nullard il y a 23 heures
    Sa fait 2 ans y’a pas eu de délestage il a fallu que tu soi a ce poste les délestages reviennent meme scénario quand tu étais dg de la sones pour 6 mois
  • image
    Mouride il y a 23 heures
    Sonko dou saa morom
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    Y&apos;en a Marre il y a 21 heures
    Coupure de courant tous les jours ! Retour 10 ans en arrière ...
  • image
    Merci Macky il y a 18 heures
    ne venez pas nous dire que ce sont les gourous du PASTEF qui sont à l'origine de ces infrastructures . Vous savez ALLAH , notre Créateur , a dit que celui qui ne remercie les gens ne pas besoin de LE remercier . Et le curieux , pas un mot pour le GRAND BATISSEUR EL HADJ MACKY SALL. En tout cas, nous autres ne cesserons jamais de le remercier comme l'a recommandé notre SEIGNEUR
  • image
    Lumiere il y a 18 heures
    On dit que la puissance installée était à peu près à 1300MW en 2024 On nous dit ici on passe de 880 et poussière à 2300MW Senelec éclairez nos lanternes 79% de puissances appartenant à des IPP. QU'EST CE QUE SENELEC A RÉALISÉ ALORS????
  • image
    installée... il y a 16 heures
    Ne pas confondre puissance de pointe et puissance installée

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